اصل مشروعيت انتخابات دراين است كه مردم قدرت انتخاب داشته باشند

حميدرضا ترقي عضو قائم مقام مركز سياسي حزب موتلفه اسلامي در گفتگو با خبرنگار سياسي"مهر" گفت: اصل مشروعيت انتخابات در اين است كه مردم قدرت انتخاب داشته باشند و از بين تعدادي واجد صلاحيت بتوانند فردي را كه مي خواهند انتخاب كنند.

وي ادامه داد: چنانچه حضور مردم گسترده و مطابق با استاندارهاي بين المللي باشد انتخابات مشروعيت لازم خواهد داشت.

ترقي با تاكيد بر اينكه هيچ مقامي نمي تواند برگزاري انتخابات را به تعويق اندازد، گفت: نه دولت و نه وزارت كشور مجاز نيستند كه برگزاري انتخابات را به تعويق بياندازند و آنچه كه در قانون اساسي و قوانين عادي آمده است فقط در شرايط جنگ فراگير كه سراسر كشور را دربر گرفته باشد و امكان حضور مردم را درپاي صندوق هاي راي به خاطر مسائل امنيتي از بين برده باشد انتخابات به تعويق مي افتد.

ترقي افزود: درغير اين صورت همانطور كه در دوران جنگ و در زماني كه قسمتي از مناطق كشور در اشغال دشمن بود سابقه نداشته است كه انتخابات به تاخير بيافتد. ما نمي توانيم با هر بهانه اي ثبات كشور را در نظر بيگانگان و خارجيان متزلزل كنيم و يا تاخير را در روند قانوني انتخابات ايجاد كنيم.