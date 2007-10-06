تهیه‌کننده مجموعه تلویزیونی "داداشی" درباره روند تولید این پروژه به خبرنگار مهر گفت: "فیلمنامه "داداشی" به قلم علی اکبر محلوجیان برای تولید در گروه فیلم و سریال شبکه دو سیما آماده شده و ما قصد داریم طی 10 روز آینده با انتخاب کارگردانی صاحبنام تولید این مجموعه را شروع کنیم."

وی در ادامه افزود: "در حال حاضر بسیاری از بازیگران و حتی کارگردانان درگیر تولید پروژه های مختلف از جمله سریال های مناسبتی هستند. بر همین اساس انتخاب کارگردان و دیگر عوامل مجموعه "داداشی" را به پس از ماه مبارک رمضان موکول کرده ایم."

اسلامی که مجموعه پرمخاطب "زیر تیغ" را با حضور محمدرضا هنرمند و بازیگرانی چون پرویز پرستویی، فاطمه معتمدآریا، هوشنگ توکلی، سیاوش تهمورث و آتیلا پسیانی تولید کرده بود، قصد دارد سریال جدید خود را هم با حضور بازیگران حرفه ای تهیه و تولید کند.