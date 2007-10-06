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۱۴ مهر ۱۳۸۶، ۱۳:۵۴

کارگردان "داداشی" 10 روز دیگر می‌آید

محمدعلی اسلامی از انتخاب کارگردان مجموعه تلویزیونی "داداشی" طی 10 روز آینده خبر داد.

تهیه‌کننده مجموعه تلویزیونی "داداشی" درباره روند تولید این پروژه به خبرنگار مهر گفت: "فیلمنامه "داداشی" به قلم علی اکبر محلوجیان برای تولید در گروه فیلم و سریال شبکه دو سیما آماده شده و ما قصد داریم طی 10 روز آینده با انتخاب کارگردانی صاحبنام تولید این مجموعه را شروع کنیم."

وی در ادامه افزود: "در حال حاضر بسیاری از بازیگران و حتی کارگردانان درگیر تولید پروژه های مختلف از جمله سریال های مناسبتی هستند. بر همین اساس انتخاب کارگردان و دیگر عوامل مجموعه "داداشی" را به پس از ماه مبارک رمضان موکول کرده ایم."

اسلامی که مجموعه پرمخاطب "زیر تیغ" را با حضور محمدرضا هنرمند و بازیگرانی چون پرویز پرستویی، فاطمه معتمدآریا، هوشنگ توکلی، سیاوش تهمورث و آتیلا پسیانی تولید کرده بود، قصد دارد سریال جدید خود را هم با حضور بازیگران حرفه ای تهیه و تولید کند.

کد مطلب 564024

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