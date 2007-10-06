میزان ماده تاریک کمتر از تئوری های فعلی است

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان دانشگاه کالج کینگ لندن، سرن سوئیس و موسسه "ایفیک" والنسیا در اسپانیا که نتایج تحقیقات خود را در مجله PMC Physics منتشر کرده اند، نشان دادند که درحقیقت اصطلاح "فراوانی فسیل ذرات پایدار ماده تاریک"(مثل ذرات خنثی) می تواند به سبب تاثیرات "اتساع" نسبت به تئوری های کیهان شناسی استاندارد کمتر باشد.

تاثیرات اتساع که در "تئوری ریسمان ها" با میدان گرانش مرتبط است، مسیری را نشان می دهد که میدان گرانش از طریق آن نیروهای گرانشی خود را انتقال می دهد.

این دانشمندان با بررسی رفتار یک شرط خاص در معادله "بولتزمن" به این نتایج دست یافتند. معادله "بولتزمن" در خصوص تکامل چگالی ماده تاریک گرم که منجر به سرد شدن جهان شد، توضیح می دهد.

بنابراین گزارش، در مدل جدید "فراوانی فسیل ذرات خنثی" که این دانشمندان توسعه داده اند، یک فاکتور در حدود 10 پله کاهش یافته است.

در حقیقت این فاکتور نشان می دهد که میزان ماده تاریک نسبت به آنچه که تاکنون تصور می شد، کمتر است.

همچنین این مدل جدید با استاندارد "نوکلئوسنتز" نیز رقابت می کند.استاندارد نوکلئوسنتز نشان می دهد که در دقایق اول شکل گیری جهان، عناصر سبکتر ساخته شده اند.