صلاحیت کاندیداهای انتخابات کمیته ملی پارالمپیک هنوز تاییدنشده است

به گزارش خبرنگار مهر، زمان تعیین شده برای نام نویسی از کاندیداهای انتخابات کمیته ملی پارالمپیک در حالی بعد از یازده روز کاری به پایان رسید که دقیقا یک ماه به زمان تعیین شده برای برگزاری این انتخابات باقی مانده بود.

در پایان این مهلت (۲۲ آبان ماه) پرونده ۲۱ کاندیدایی که برای تصدی پست های مختلف، نام نویسی کرده بودند در اختیار مراجع ذی صلاح قرار گرفت تا صلاحیت نهایی آنها برای ورود به انتخابات بررسی و تعیین تکلیف شود.

اینگونه مقرر شده بود که طی مدت زما ۱۰ روز کاری، نتیحه تایید صلاحیت کاندیداها مشخص و اعلام رسمی شود اما تا به امروز که ۸ روز از این زمان گذشته هنوز نتیجه ای در این زمینه به کمیته ملی پارالمپیک اعلام نشده است.

محمد تابع دبیر کمیته ملی پارالمپیک در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بعد از اتمام مهلت نام نویسی از کاندیداها، بررسی کلی بر روی پرونده کاندیداها داشتیم تا در صورت مواردی مانند نقص مدرک، موضوع را پیگیری کنیم. بعد از آن هم بلافاصله پرونده تمام کاندیداها را در اختیار مراجع ذی صلاح قرار دادیم. هشت روز از آن زمان گذشته اما هنوز نتیجه ای اعلام نشده است.

وی ادامه داد: از طرف کمیته ملی پارالمپیک پیگیر وضعیت کاندیداها بوده ایم اما هنوز نتیجه ای مشخص نشده است.

دبیر کمیته ملی پارالمپیک در مورد زمان انتخابات این کمیته تصریح کرد: ۲۲ آذرماه زمان مقرر برای برگزاری انتخابات است. تحت هیچ شرایطی هم این زمان جابه جا نمی شود.

به گفته تابع، مجمع انتخاباتی کمیته ملی المپیک از ساعت ۹:۳۰ روز مقرر (۲۲ آذرماه) در محل تالار پارالمپیک و با حضور وزیر ورزش به عنوان یکی از اعضا آغاز می شود. محمود خسروی وفا هم ریاست مجمع را بر عهده خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، انتخابات این دوره کمیته ملی پارالمپیک ۲۱ کاندیدا برای تصدی پست های ریاست، نایب رئیس، نایب رئیس بانوان، بازرس، خزانه دار و هیات اجرایی دارد. اسامی کاندیداها به این شرح است:

رئیس

سید محمد شروین اسبقیان، سید محمد پولادگر، محمدرضا مظلومی، غفور کارگری، جلیل کوهپایه زاده



نایب رئیس

سید محمد شروین اسبقیان، سید محمد پولادگر، غفور کارگری، هادی رضایی



نایب رئیس بانوان

رقیه اله کرمی، مژگان نصیری، فریبا محمدی، مریم شکوهی، سیما لیموچی، مریم کاظمی پور



بازرس

علی کشفیا، سید قاسم قاسمی، امیر ماندگار فرد



خزانه دار

نعیمه نعیمی، مهدی گودرزی، محمد تقی نامی



عضو هیات اجرایی

علی کشفیا، سید قاسم قاسمی، رقیه اله کرمی، الهه شیعه، محمدرضا مظلومی، مژگان نصیری، سید محمد کاظم واعظ موسوی، فریبا محمدی، امیر ماندگار فرد، مریم شکوهی، مریم کاظمی پور، هادی رضایی، عباس نظریان، جلیل کوهپایه زاده، سیما لیموچی