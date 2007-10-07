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۱۵ مهر ۱۳۸۶، ۱۴:۱۶

مربی سابق تیم ملی کشتی فرنگی :

مسئولان فدراسیون کشتی از حالا به فکر المپیک باشند

فرهاد اسماعیل نژاد گفت: مسئولین و دست اندرکاران فدراسیون کشتی کشور باید از حالا به فکر رقابت‌های مهم و معتبر المپیک باشند.

 مربی سابق تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: برای موفقیت در رقابت‌های المپیک باید از حالا برنامه‌ریزی کنیم و فرنگی کاران باید بعد از دوران ریکاوری تمرینات کشتی خود را آغاز کنند.

وی ادامه داد: به نظر من کشتی گیران فرنگی کار باید از آبان ماه تمرینات خود را آغاز کنند تا در المپیک بتوانیم موفق باشیم. کشتی گیران باید با جدیت تمرینات خود را دنبال کنند و به فرامین کادر فنی گوش دهند و مربیان نیز باید رقیبان جدی برای آنها در تمرینات در نظر بگیرند تا آنها در باد موفقیت خود نخوابند.

اسماعیل نژاد در پایان تصریح کرد: باید با یک برنامه‌ریزی دقیق و اصولی کار آماده‌سازی ملی پوشان را آغاز و در ضمن روحیه و انگیزه قهرمانان خود را بالا ببریم تا آنها در المپیک افتخارآفرین باشند.

کد مطلب 564068

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