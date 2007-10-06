شهرداری در بافت فرسوده به دنبال نفع اقتصادی نیست / ارزش افزوده بافت های اصلاح شده متعلق به مردم است

به گزارش خبرگزاری مهر دکتر محمد باقر قالیباف شهردار تهران صبح امروز در مراسم کلنگ زنی آغاز عملیات اجرایی نوسازی محله شهید خوب بخت منطقه 15 که با حضور جمعی از اهالی این محل برگزار شد ، گفت : به یاد دارم یک سال قبل که در همین منطقه کلنگ پروژه اتابک بر زمین زده شد که در حال حاضر نیز عملیات اجرایی ساخت و ساز آن ادامه دارد ، ساکنان آن محله بسیار نگران و ناراحت بودند و البته حق هم داشتند .

وی با بیان اینکه موضوع بافت های فرسوده مساله بغرنج و سختی است که ابعاد گوناگونی داشته و مهمترین آن موضوعات اجتماعی و سپس اقتصادی است ، افزود : مباحث فنی و ساخت و ساز و همچنین موضوعات حقوقی موارد بعدی را شامل می شود که اگر مباحث اجتماعی و اقتصادی ان به درستی تدبیر شود ، دو مورد بعدی نیز قطعا حل خواهد شد.

شهردار تهران با اشاره به ابعاد اقتصادی بحث بافت های فرسوده تهران ، اظهار داشت : در حال حاضر ما در این محله با خانه های 70 ، 80 و یا 100 متری مواجه هستیم که اکثر آنها بدون استاندارد های لازم و یا حتی بدون پروانه ، اقدام به ساخت و سازهای دو تا سه واحده کرده اند و این درحالی است که در یک زمین 80 متری حداقل دو خانواده زندگی می کنند و چاره ای جز این نیز ندارند پس اگر با شرایطی که در حال حاضر مسکن در تهران دارد خانه این افراد را از آنها بخریم قطعا هرچه پول بدهیم ، این مبلغ پول ودیعه مسکن این خانواده ها نیز نخواهد شد .

قالیباف با اشاره به دغدغه های ساکنان بافت های فرسوده شهر تهران و از جمله محله اتابک و خوب بخت در منطقه 15 گفت : باید به جهت اقتصادی کاری کنیم که اگر 80 متر بنای فرسوده داریم بتوانیم آن را به 80 متر بنای نو با همین وضع موجود تبدیل کنیم یعنی باید کاری کنیم که در این محله و سایر محلات ، وقتی ساختمانی نوسازی می شود حتما ارزش افزوده ای پیدا کند .

شهردار تهران با تاکید بر اینکه "در همین ماه مبارک رمضان قول می دهم که تمام تلاش خود را انجام دهم که این ارزش افزوده نه به جیب شهرداری برود و نه پیمانکاری که مسئولیت ساخت پروژه را بر عهده دارد" تصریح کرد : در همین جا قول می دهم که نوسازی محله ای در شهر تهران با مشارکت مردم پیش برود و بنده نیز هیچ نقشی به عنوان شهردار تهران نداشته باشم مگر در بخش هایی که مردم در آن ضعیف باشند و لازم باشد که شهرداری وارد عمل شود .

شهردار تهران با تاکید بر اینکه ساکنان بافت های فرسوده شهر تهران برای رفع این معضل به شهرداری اعتماد کنند ، تصریح کرد : ما در شهرداری تهران حتی یک ریال هم به دنبال منفعت اقتصادی از بافت فرسوده نیستیم و حتی تلاش می کنیم که از سرانه خدماتی و تجاری که ممکن است در این محلات ایجاد شود ، برای کمبودهای موجود از جمله تعریض کوچه ها و معابر و ... استفاده کنیم .

قالیباف با تاکید بر اینکه "با تمام وجود پای کار بافت های فرسوده ایستاده ام" گفت : روزی که وارد پروژه بافت فرسوده شدم بسیاری به بنده گفتند که تو خودت را وارد کاری کردی که ممکن است حتی آبروی خود را هم در این راه بگذاری اما من معتقدم که حتی اگر بتوانیم 10 درصد از بافت های فرسوده شهر تهران را نیز نوسازی کنیم ، باز هم شاید توانسته باشیم گوشه ای از دین خود به شهدا را ادا کنیم .

شهردار تهران با بیان اینکه حداکثر ظرف 3 سال آینده به طور کامل محله شهید خوب بخت باید ( طبق ماکتی که از قبل طراحی شده است )نوسازی شود ، اظهار داشت : مهمترین بحث در بعد اجتماعی ، معضل بافت های فرسوده و طرح های نوسازی شهرداری تهران این است که هم ما و هم ساکنان بافت های فرسوده در این راه به یکدیگر اعتماد کنیم تا بتوانیم به رفع این معضل که در تهران قدمتی 40 ساله دارد ، امیدوار باشیم .

قالیباف با تاکید بر اینکه "تا پای جان و آبرویم بر روی کار بافت های فرسوده ایستاده ام" اظهار داشت : شهرداری تهران در محله شهید خوب بخت و نه در هیچ محله دیگری که دارای بافت فرسوده است در پی این نیست که از مردم زمین بخرد .

وی تصریح کرد : تلاش می کنیم که ارزش افزوده این محل متعلق به ساکنان محله شده و نه برای شهرداری و یا کسانیکه به دنبال منفعت طلبی و سودجویی هستند.