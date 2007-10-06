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۱۴ مهر ۱۳۸۶، ۱۴:۴۰

همایش استانی تئاتر منطقه یک کشور در مازندران برگزار می شود

ساری - خبرگزاری مهر: معاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران از برگزاری همایش استانی تئاتر منطقه یک کشور در مازندران خبر داد.

معاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: همایش استانی تئاتر از 23 تا 25 مهرماه سال جاری در سالن فرهنگی هنری سلمان هراتی این اداره کل در ساری برگزار می شود.

وی خاطرنشان کرد: جشنواره تئاتر منطقه یک کشور که از 17 تا 22 مهرماه در همدان برگزار می شود، در مرحله اول که در سطح استانها برگزار می شود، توسط 3 داور مجرب با انتخاب 10 اثر نمونه به استقبال جشنواره سراسری می رود. 

علیرضا دهقان تصریح کرد: در استان مازندران از 23 تا 25 مهرماه با اجرای صحنه ای و مستقیم در حضور مردم شریف و فرهنگ دوست مازندرانی و همچنین صاحبنظران عرصه تئاتر و نمایش، 10 اثر به مرحله نهایی راه می یابد.

کد مطلب 564095

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