همایش استانی تئاتر منطقه یک کشور در مازندران برگزار می شود

معاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: همایش استانی تئاتر از 23 تا 25 مهرماه سال جاری در سالن فرهنگی هنری سلمان هراتی این اداره کل در ساری برگزار می شود.

وی خاطرنشان کرد: جشنواره تئاتر منطقه یک کشور که از 17 تا 22 مهرماه در همدان برگزار می شود، در مرحله اول که در سطح استانها برگزار می شود، توسط 3 داور مجرب با انتخاب 10 اثر نمونه به استقبال جشنواره سراسری می رود.

علیرضا دهقان تصریح کرد: در استان مازندران از 23 تا 25 مهرماه با اجرای صحنه ای و مستقیم در حضور مردم شریف و فرهنگ دوست مازندرانی و همچنین صاحبنظران عرصه تئاتر و نمایش، 10 اثر به مرحله نهایی راه می یابد.