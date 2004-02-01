چند تن از رهبران كردهاي عراق در انفجار اربيل كشته شدند

ناظم دباغ نماينده حزب اتحاديه ميهني كردستان عراق در گفتگو با خبرنگار" مهر" گفت: هنوزآماردقيقي از كشته شدگان به دست نيامده است ولي مي توان ارزيابي كرد رقم كشته شدگان از رقم يكصد نفر فعلي افزايش يابد.

وي اين عمليات تروريستي را كار گروه القاعده دانست و گفت: در انفجار امروز شاه اخوان از رهبران و از اعضاي پارلمان، خسرو شيره عضو رهبري اتحاديه ميهني و همچنين شوكت از رهبران حزب دموكرات در اين حادثه تروريستي كشته شدند.

منابع خبري درعراق اعلام كردند: اين دو انفجار در فاصله زماني 5 دقيقه در دو دفترحزب كرد عراق (اتحاديه ميهني و حزب دمكرات كردستان ) روي داده است.

گزارشهاي اوليه حاكيست دو فرد ناشناس با بستن كمربند انفجاري به خود وارد دو دفتر از احزاب كرد در شهر اربيل شدند و دست به عمليات انتحاري زدند.