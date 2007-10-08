۱۶ مهر ۱۳۸۶، ۱۰:۱۰

انشعاب های غیر مجاز اصلی ترین معضل شرکت های توزیع برق خوزستان است

اهواز - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان گفت: معضلی که شرکت های توزیع بعد از استقلال با آن مواجه هستند، وجود انشعاب های غیر مجاز فراوان در این استان است.

مجید صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز، بهترین روش برای مبارزه با این گونه انشعاب ها را حذف شبکه فشار ضعیف و نصب ترانس های با ظرفیت کم دانست.

وی افزود: با اجرا و نصب ترانس های کم ظرفیت درشهرهای آبادان، ماهشهر و شادگان انشعاب های غیر مجاز حذف شده و ادامه این امر نیاز به پشتکار و جدیت فراوانی دارد.

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان از بخش توزیع به عنوان پیشانی صنعت برق یاد کرد و اظهار داشت: اگر بخش توزیع نتواند خوب عمل کند تمام تلاش نیروگاه ها و بخش های انتقال به هدر خواهد رفت .

صالحی با اشاره به کاهش پیک بار در تابستان امسال بیان داشت: پیک بار امسال به 5/6 درصد رسید که درسال های گذشته بین 10 تا 13 درصد بوده و این به دلیل انجام فعالیت های مفید در بخش مدیریت مصرف و اطلاع رسانی صحیح به مردم از طریق رسانه ملی و روزنامه ها بوده است .

شرکت برق منطقه ای خوزستان از جمله بزرگترین شرکت های تابع وزارت نیرو است که هم اکنون در این استان و استان کهگیلویه و بویراحمد حدود 900 هزار مشترک دارد.

هم اکنون در خوزستان حدود 300 هزار انشعاب غیرمجاز برق وجود دارد که تنها 120 هزار مورد آن مربوط به اهواز است.

