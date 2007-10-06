خراسان شمالی در جذب اعتبارات 85 رتبه چهارم را کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، نورعلی طالب زاده ظهر امروز در نشست خبری که در محل دفتر این معاونت برگزار شد، افزود: گزارش عملکرد کلیه دستگاه های اجرایی که در قالب چهار گروه تقسیم بندی شده بودند جهت بررسی به وزارت کشور برای جذب برنامه های اعتبارات عمرانی سال 85 ارائه شد که خراسان شمالی حائز رتبه چهارم کشور شد.

وی اظهار داشت: کل اعتبارات تخصیصی سال 85 این معاونت 111میلیارد و 900 میلیون تومان بود که 970 میلیارد تومان جذب شد و خزانه کل 92 میلیارد و 300 میلیون تومان اعتبار به این معاونت تخصیص داد تا در اختیار دستگاه های اجرایی قرار گیرد.

به گفته وی خزانه کل از 87 درصدی اعتبارات تنها 83 درصد را پرداخت کرد.

تصریح کرد: اعتبارات سال 85 در قالب هزار و 153پروژه به استان خراسان شمالی به اجرا در آمد که 900 پروژه به بهره برداری رسید.

وی ابراز امیدواری کرد: استان خراسان شمالی با توجه به کمبود نیروی انسانی، کمبود تجهیزات و امکانات، کمبود مصالح ساختمانی، کمبود پیمانکار مجرب و توانمند و دیگر عوامل که در بخش پروژه های عمرانی مواجه بود، موفق به کسب افتخارات شد.

نورعلی طالب زاده با اشاره به هزار و 46 پروژه نیمه تمام سال 86 افزود: 400 پروژه نیمه تمام سال 85 در حال اجراست و 646 پروژه جدید در دستور کار است.

وی با بیان اینکه در شش ماهه نخست امسال 46 درصد اعتبارات جذب شد، افزود: اعتبارات سال 86 را 720 میلیارد ریال در بخش تملک دارایی و 33 میلیارد و 200 میلیون تومان از اعتبارات پروژه های ملی آغاز شده است و در حال حاضر هزار و 20 میلیارد ر یال اعتبارات جذب شده است.

وی اعتبارات 84 را 60 میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: اعتبارات سال 85، نسبت به سال 84، دو برابر شده است.

به گفته وی کل اعتبارات جذب شده سال84 خراسان شمالی را58 میلیارد تومان برشمرد.

طالب زاده افزود: در خصوص مبادله موافقت نامه پروژه های 86 امسال خراسان شمالی پیشروترین استان کشور است.

وی با اشاره به اینکه امسال در سال 85 در شش محور و معیار استان خراسان شمالی رتبه اول کشوری را کسب کرد، تصریح کرد: این شش محور شامل کیفیت اجرا، دستیابی به اهداف یک ساله، مدت اجرا، روش اجرائی کار، نحوه اجرا، درصد تحقق اهداف است که با ارائه گزارش عملکرد به معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری برای ارزیابی مقام برتر کشور را کسب کردیم.

وی خاطرنشان کرد: گزارش عملکرد و برنامه ریزی این شش محور را در سال جاری، آبان ماه به معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری ابلاغ خواهد شد.