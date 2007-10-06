150 چاه جذبی در خیابانها و معابر شهر مشهد حفر شده است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، خلیل الله کاظمی ظهر امروز در گفتگو با خبرنگاران در این سازمان گفت: مبلغ 450 میلیون ریال برای حفر چاه جذبی و پنج هزار میلیون ریال برای لایروبی کانالها و مسیل های شهر مشهد در سال 86 اختصاص یافته است.

وی از تجهیز برخی خودروهای سنگین شهرداری به موتور پمپ جهت جذب آبهای روان خبر داد و اظهار داشت: با توجه به تجربیات سالهای گذشته سالیان گذشته در هنگام آبگرفتگی 30 خودرو سنگین شهرداری مجهز به موتور پمپ شده تا بتوانیم در هنگام بروز حادثه خدمات مناسبی به شهروندان ارائه نماییم.

معاون خدمات شهری شهرداری مشهد نیز از خریداری سه دستگاه شن پاش ، دو دستگاه برف خور و تجهیز 30 دستگاه از خودروهای سنگین شهرداری به بیل برف روب خبر داد.

وی خاطر نشان کرد: همچنین شهرداری های مناطق شهر مشهد موظف شده اند که علاوه بر شناسایی نقاط حادیه خیز در هنگام بارش های جوی اقدام به عقد قرارداد با بخش خصوصی جهت استفاده از خودروهای سنگین دارای تانکر و پمپ آب در هنگام حوادث نمایند.