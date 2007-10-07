10 تن مواد غذایی بین هیئت های مذهبی بیرجند توزیع شد

محمد زنگویی در گفتگو با خبرنگار مهر در بیرجند اظهار داشت: هفت تن برنج و سه تن روغن به ارزش 80 میلیون ریال به صورت تعاونی خریداری و بین 20 هیئت بیرجندی توزیع شد.
وی افزود: این کمک ها تنها به منظور برپایی هیئت های عزداری در شب و روز شهادت امیرالمؤمنین (ع) است و هیئت های دریافت کننده این مواد غذایی به لحاظ شرعی موظف به برپایی مراسم افطاری در این هیئت ها بودند.
زنگویی خاطرنشان کرد: همچنین به هیئت های سایر شهرستان های با توجه به موقعیت آنان مبالغی برای عزاداری در ایام شهادت امیرالمؤمنین (ع) پرداخت شد.
مسئول مجمع دلسوختگان بقیع شهرستان بیرجند اظهار امیدواری کرد: با حمایت از هیئت های مجری مناسبت های مذهبی، هر ساله شاهد گسترش مراسم و عزاداری های مختلفی در شان و منزلت حضرت علی (ع) باشیم.
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