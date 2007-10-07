10 تن مواد غذایی بین هیئت های مذهبی بیرجند توزیع شد

محمد زنگویی در گفتگو با خبرنگار مهر در بیرجند اظهار داشت: هفت تن برنج و سه تن روغن به ارزش 80 میلیون ریال به صورت تعاونی خریداری و بین 20 هیئت بیرجندی توزیع شد.

وی افزود: این کمک ها تنها به منظور برپایی هیئت های عزداری در شب و روز شهادت امیرالمؤمنین (ع) است و هیئت های دریافت کننده این مواد غذایی به لحاظ شرعی موظف به برپایی مراسم افطاری در این هیئت ها بودند.

زنگویی خاطرنشان کرد: همچنین به هیئت های سایر شهرستان های با توجه به موقعیت آنان مبالغی برای عزاداری در ایام شهادت امیرالمؤمنین (ع) پرداخت شد.