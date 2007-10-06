به گزارش خبرنگار مهر در قم، مدیر مرکز تحقیقات علمی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی قبل از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: اولین نمایشگاه انسجام اسلامی از چهارم تا هشتم آذرماه با حضور مراکز پژوهشی، آموزشی، فرهنگی‌ و حوزوی در مجتمع امام خمینی(ره) برپا می‌شود.



حجت الاسلام احمد مبلغی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه مسئله انسجام یک پروژه کلان و پردامنه است ما با کوشش‌های تک روانه و با فعالیت‌های غیر منسجم در این زمینه به نتیجه مطلوب نمی‌رسیم.



وی ادامه داد: در این نمایشگاه زمینه‌ای فراهم می‌شود که مراکز فعال در بحث انسجام اسلامی علاوه بر ارائه آثار و عملکردهای خود از نقاط ضعف و قوت خود آگاهی یابند.



وی تعمیق اندیشه ورزی در زمینه انسجام اسلامی را از دیگر اهداف برگزاری این نمایشگاه برشمرد و افزود: در کار برگزاری این نمایشگاه نشست‌های تخصصی علمی برگزار خواهد شد.



حجت الاسلام مبلغی عنوان کرد: ما باید از راه‌های مختلف تلاش کنیم تا انسجام اسلامی به گفتمانی غالب تبدیل شود و تولید ادبیات علمی پیرامون انسجام اسلامی جهت‌دهی شود.



وی یادآور شد: نمایشگاه انسجام اسلامی از سوی مرکز تحقیقات علمی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و با همکاری دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم برگزار خواهد شد و مراکز علمی و حوزوی نیز از حضور در این نمایشگاه استقبال خوبی داشته‌اند.

