به گزارش خبرنگار مهر در قم، مدیر مرکز تحقیقات علمی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی قبل از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: اولین نمایشگاه انسجام اسلامی از چهارم تا هشتم آذرماه با حضور مراکز پژوهشی، آموزشی، فرهنگی و حوزوی در مجتمع امام خمینی(ره) برپا میشود.
حجت الاسلام احمد مبلغی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه مسئله انسجام یک پروژه کلان و پردامنه است ما با کوششهای تک روانه و با فعالیتهای غیر منسجم در این زمینه به نتیجه مطلوب نمیرسیم.
وی ادامه داد: در این نمایشگاه زمینهای فراهم میشود که مراکز فعال در بحث انسجام اسلامی علاوه بر ارائه آثار و عملکردهای خود از نقاط ضعف و قوت خود آگاهی یابند.
وی تعمیق اندیشه ورزی در زمینه انسجام اسلامی را از دیگر اهداف برگزاری این نمایشگاه برشمرد و افزود: در کار برگزاری این نمایشگاه نشستهای تخصصی علمی برگزار خواهد شد.
حجت الاسلام مبلغی عنوان کرد: ما باید از راههای مختلف تلاش کنیم تا انسجام اسلامی به گفتمانی غالب تبدیل شود و تولید ادبیات علمی پیرامون انسجام اسلامی جهتدهی شود.
وی یادآور شد: نمایشگاه انسجام اسلامی از سوی مرکز تحقیقات علمی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و با همکاری دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم برگزار خواهد شد و مراکز علمی و حوزوی نیز از حضور در این نمایشگاه استقبال خوبی داشتهاند.
قم - خبرگزاری مهر: اولین نمایشگاه انسجام اسلامی به منظور ارائه دستاوردهای نهادهای حوزوی آذرماه امسال در قم برگزار میشود.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، مدیر مرکز تحقیقات علمی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی قبل از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: اولین نمایشگاه انسجام اسلامی از چهارم تا هشتم آذرماه با حضور مراکز پژوهشی، آموزشی، فرهنگی و حوزوی در مجتمع امام خمینی(ره) برپا میشود.
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