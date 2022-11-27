۷ هزار تن گوشت مرغ مهرماه امسال در آذربایجان غربی تولید شد

امیرعلی کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر از عرضه گوشت مرغ گرم به وفور در سطح مراکز توزیع و بازار استان خبر داد و افزود: در حال حاضر، لاشه گوشت مرغ گرم در سطح بازار پایین‌تر از قیمت مصوب ستاد تنظیم بازار که ۶۳ هزار تومان است، ما بین ۴۷ تا ۵۱ هزار تومان به فروش می‌شود.

وی با بیان اینکه کشتار به صورت مداوم در سطح کشتارگاه‌ها در حال انجام است، تصریح کرد: با توجه به اینکه آذربایجان غربی یکی از قطب‌های تولید گوشت مرغ در کشور محسوب می‌شود و به دلیل جوجه ریزی مناسب ۴ میلیون و ۷۹ هزار قطعه در مهرماه سال جاری که منجر به تولید بیش از ۷ هزار تن مرغ گرم می‌شود.

مدیر طیور سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی خاطرنشان کرد: هیچ کمبودی در تأمین مرغ استان وجود ندارد، حتی مازاد بر مصرف نیز تولید شده است و باید جهت تداوم تولید و جوجه ریزی از راهکارهای صادراتی و ذخیره سازی استفاده شود.

وی با بیان اینکه بیشترین میزان مصرف سرانه گوشت مرغ در استان روزانه ۲۴۰ تا ۲۶۰ تن است، ادامه داد: در ۵ آذرماه سال جاری در حدود ۳۲۹ تن گوشت مرغ گرم به بازار عرضه شد و در آبان ماه نیز جوجه ریزی انجام گرفته در سطح مرغداری‌ها بیش از ۴ میلیون و ۹۰۰ قطعه است.

کاظمی تاکید کرد: از شهروندان درخواست می‌کنیم هر گونه تخلفات صنفی اعم از گران فروشی، کم فروشی، عدم درج قیمت و رعایت نکردن دستورالعمل‌های بهداشتی، احتکار و سایر موارد را به سامانه‌های ۱۸۶۶، ۱۲۴ سازمان صمت یا ۱۳۵ تعزیرات حکومتی گزارش دهند.

وی گفت: اکیپ‌های بازرسی قرارگاه امنیت غدایی در سراسر استان بر سطح بازار اقلام پر مصرف و کالاهای اساسی مردم به صورت شبانه روزی در حال رصد و پایش بازار هستند و با آغاز فعالیت این قرارگاه در حال حاضر شاهد آرامش و ثبات در بازار کالاهای اساسی مردم هستیم.