به گزارش خبرگزاری مهر، همایش "دین و ادبیات"، نسبت و نوع رابطۀ مجموعۀ نظری و عملی دین را با طیف ادبیات بررسی می‌کند و در پی آن است که این رابطه را نزدیک‌تر و کاربردی‌ تر کند.

کشف و شناسایی قابلیت‌های ادبیات دینی؛ بررسی خدمات متقابل دین و ادبیات؛ زمینه ‌سازی برای استفادۀ بیشتر از ظرفیت‌های هنر و ادبیات در عرصۀ دین‌ ورزی؛ نگاه تاریخی به موقعیت‌های برتر در تعامل دین و ادبیات؛ شناخت ادبیات(به ویژه قالب‌های جدید آن) برای تعامل بیشتر از اهداف این همایش هستند.

برخی از موضوعات مقالات جهت ارائه به این همایش نیز عبارتند از : تاریخچۀ ادبیات دینی، ادبیات و نظریه‌های دین‌شناختی، بازبینی ادبیات از منظر دین، ادبیات عرفانی، ادبیات و جنبه‌های فردی و اجتماعی دین، ادبیات به مثابه زبان دین، نگاه زیبایی‌شناختی به دین از منظر ادبیات، ادبیات و دین ‌ستیزی.