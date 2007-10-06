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۱۴ مهر ۱۳۸۶، ۱۵:۵۷

جاسبی خبر داد:

پژوهشکده قرآنی در دانشگاه آزاد اسلامی راه اندازی می شود

پژوهشکده قرآنی در دانشگاه آزاد اسلامی راه اندازی می شود

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی از تأسیس پژوهشکده قرآنی در این دانشگاه خبر داد و گفت: مرکز پژوهش ها و فعالیت های قرآن و عترت دانشگاه آزاد اسلامی به زودی به پژوهشکده قرآنی تبدیل خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر عبدالله جاسبی در جریان بازدید از پانزدهمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر افزود: مجموعه دانشگاه آزاد اسلامی از توسعه آموزش های قرآنی در تمامی واحدها و در هر سطحی حمایت می کند.

وی با بیان این که تخصصی شدن نمایشگاه بین المللی قرآن کریم در بخش های مختلف به ویژه دانشگاهی، گامی به جلو و حرکتی بزرگ است ، افزود : اختصاص دادن فضاهای جداگانه به مراکز علمی و دانشگاهی در پانزدهمین نمایشگاه قرآن کریم، مفید و راهکاری مناسب برای تخصصی شدن آموزش های قرآنی است .

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به اقدامات مرکز پژوهش ها و فعالیت های قرآن و عترت دانشگاه آزاد اسلامی گفت : فعالیت های قرآنی دانشگاه آزاد اسلامی بسیار درخشان و قابل تقدیر است و در ارتقاء سطح فرهنگی دانشجویان و مناطق مختلف کشور نقش بسزایی دارد .

جاسبی اظهار داشت: دانشجویان و استادان دانشگاه ها باید بخشی از وقت خود را صرف مطالعات قرآنی کنند چرا که بهره گیری از قرآن کریم در سلامت فرهنگی خانواده و جامعه تاثیر بسزایی دارد و دریچه های جدیدی از مفاهیم اسلامی را پیش روی همگان باز می کند .

دانشگاه آزاد اسلامی در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم دارای غرفه بود.

کد مطلب 564159

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