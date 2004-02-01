قدرت روحي و معنوي حزب الله ، صهيونيست هاي افراطي را به تسليم واداشت

به گزارش خبرگزاري مهر، روزنامه الوطن با اشاره به موفقيت حزب الله در آزاد كردن صدها اسير عرب در مقابل تحويل تنها يك افسر و سه جسد اسراييلي نوشت: حزب الله توانسته است تاكنون موفقيت هاي نظامي و سياسي بي نظيري به دست آورد، پيروزي بزرگ در آزادي تقريبا تمام جنوب لبنان از اشغالگران اسراييل و پيروزي اخير در آزادي 500 اسير لبناني و فلسطيني و عرب، موفقيت بزرگي از نظر ابعاد روحي سياسي، نظامي و مذاكره اي بود.

الوطن نوشت : حزب الله توانست با شناخت نقاط ضعف روحي صهيونيست ها به اين موفقيت دست يابد و شمار بيشتري از اسراي مبارز و مقاوم در بند اسراييل را آزاد كند.

به نوشته اين روزنامه، اگر شناخت حزب الله از نقاط ضعف صهيونيست ها و قدرت چانه زني آنها در مذاكرات نبود، شايد توافقنامه مبادله صدها مبارز زنده با سه جسد و تنها يك افسر زنده اسراييلي عملي نمي شد.

به نوشته الوطن ، حزب الله با رهبر بي نظيرش سيد حسن نصرالله تنها حزب مسلماني بود كه توانست پيروزي هاي نظامي و سياسي واقعي را در عمل نه در قالب ادعا و بيانيه هاي راديويي درمقابل دشمن صهيونيست محقق كند.

اين حزب با ورود در جهاد بر ضد دشمن صهيونيست، توانست از طريق بكارگيري اصول جهاد اسلامي و بهره گيري از قدرت ايمان و عقيده ديني به رغم كمبود نيروهاي انساني و تجهيزات ضعيف نظامي بر دشمن تا بن دندان مسلح اسراييل پيروز شود و در حقيقت قدرت روحي و معنوي حزب الله بر قدرت نظامي پيشرفته اسراييل غلبه كرد.

الوطن نوشت : حزب الله ، نقطه ضعف صهيونيست ها را شناسايي و درك كرد و اصرارش بر ضرورت عقب نشيني بدون قيد و شرط اسراييل يك سيلي سياسي و فشار روحي و معنوي عظيمي به صهيونيست ها بود كه در نهايت منجر به فرار اسراييلي ها و مزدوران آنها تقريبا از تمام مناطق لبنان شد و اين پيروزي نظامي بزرگي بود كه ارتش هاي بزرگ عرب هم ازانجام آن عاجز بودند.

درحالي كه يك حزب كوچك سياسي با بهره گيري از عقيده ديني، دشمن خدا و دشمن خود را مرعوب ساخت و سرزمينش را از لوث وجود اشغالگران آزاد كرد .الوطن نوشت: اين همان حزب الله است كه با قدرت فشار روحي و معنوي، حكومت صهيونيست هاي افراطي را به گفتگو با حزبش وادار كرد و در حالي كه اين رژيم و حاميانش اين حزب را گروهي تروريستي مي خواندند در نهايت به شروط اين حزب تن در دادند. الوطن در پايان تاكيد كرد: شكي نيست كه حزب الله، پيروزي بزرگي را به دست آورد كه شايسته تقدير امت اسلام است و بايد نسبت به جهاد و مبارزات و فداكاري هاي آنها مباهات و افتخار كنند و به ويژه از رهبرمجاهد و هوشيارش سيد حسن نصرالله تقدير كنند.