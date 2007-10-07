صادق خلیلیان در گفتگو با مهر با اشاره به واگذاری هفت مجتمع و شرکت وزارت جهاد کشاورزی در سال جاری در چارچوب سیاست های اجرایی اصل 44 قانون اساسی، گفت: درراستای واگذاری بخشی ازفعالیت ها به بخش خصوصی و تعاونی در سال جاری طرحی در وزارت جهاد کشاورزی تهیه و تدوین شد که به موجب آن ساختاراداری وزارتخانه می تواند 40 درصد کاهش یابد.

وی اعلام کرد: مصوبه واگذاری شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از هیئت دولت اخذ شده و به زودی اجرایی می شود.

معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد: اجرای طرح کاهش 40 درصدی ساختار وزارت جهاد کشاورزی حدود 300 میلیارد تومان صرفه جویی در هزینه های جاری وزارتخانه به همراه دارد.

وی بیان کرد: دررابطه با امورزیربنایی بخش کشاورزی اقداماتی همچون کارهای آب و خاک و آبخیزداری،توسعه تحقیقات کاربردی و ترویج کشاورزی محور برنامه های وزارت جهاد کشاورزی قرارمی گیرند.

خلیلیان ساختار تشکیلات وزارت جهاد کشاورزی از بزرگترین ساختارهای مدیریتی ستادی درکشورخواند و افزود: بر اساس سیاست های اجرایی اصل 44 قانون اساسی وزارت جهاد کشاورزی موظف به واگذاری بخشی ازفعالیت ها به بخش خصوصی و تعاونی است که اقدامات مذکور در این راستا اجرایی می شود.

وی با اشاره به آغاز تشکیل شرکت های خدمات فنی و مهندسی از سال جاری،اظهار داشت: با کمک فارغ التحصیلان دانشگاهی تهیه و توزیع نهاده های کشاورزی،ارائه کلیه خدمات مشاوره ای،ترویجی و فنی به تدریج به تعاونی ها و بخش خصوصی واگذار می شود.



