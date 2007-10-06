کم سن ترین زندانی مازندران یازده ساله است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقر میرزائی عصر شنبه در نشست خبری با رسانه های گروهی مازندران در ساری افزود: کلاس های آموزش از راه دور در مقاطع مختلف تحصیلی برای مددجویان کانون مهیا بوده و این مددجوی یازده ساله در سال جاری امتحانات کلاس چهارم را با موفقیت پشت سر گذاشته است.

وی خاطر نشان کرد: جرم این نوجوان قتل است که به صورت اتفاقی در حین بازی و درگیری های بچه گانه چاقویی که برای لایه زدن توپهای پلاستیکی در دست داشت را بر سینه مقتول زد و اکنون در کانون بسر می برد و پرونده قضایی وی در حال بررسی است.

معاون فرهنگی کانون اصلاح تربیت زندان های مازندران اظهار داشت: محیط و فضای کانون اصلاح و تربیت را مانند مدارس شبانه روزی است.

میرزایی با اشاره به انواع برنامه های فرهنگی و تربیتی و آموزشی در کانون عنوان کرد: اجرای برنامه های فرهنگی در جوانان و نوجوانان تاثیر مثبتی دارد و از هر صد نفر مددجویی که از کانون آزاد می شوند کمتر از یک در صد بازگشت مجدد دارند زیرا این افراد یا از خانواده برخودار نیستند یا با مشکلات و ناهنجاریهای اجتماعی روبرو هستند.

وی مددجویان کانون را زیر ١٨ سال اعلام کرد و یادآور شد: در کانون اصلاح و تربیت انواع کلاس ها و آموزش های اخلاقی، اعتقادی مانند نماز، احکام، قرآن، آموزشهای فنی و حرفه ای در رشته های آموزش برقکاری، معرق کاری ، منبت کاری، ‌بنایی ، نقشه کشی ساختمان و غیره .. برگزار می شود.

به گفته وی همچنین نمایش انواع فیلمهای آموزشی و سینمایی، اجرای برنامه ها در مناسبتهای مختلف، دعا و نیایش، زیارت عاشورا، آموزش تئاتر، سرود و ورزش صبحگاهی، برگزاری مسابقات ورزشی در رشته های فوتبال، والیبال، تنیس روی میز و فوتبال دستی از جمله برنامه هایی است که مددجویان به دلخواه از آنها استفاده می کنند.