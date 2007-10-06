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۱۴ مهر ۱۳۸۶، ۱۶:۴۱

کم سن ترین زندانی مازندران یازده ساله است

کم سن ترین زندانی مازندران یازده ساله است

ساری - خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی کانون اصلاح و تربیت زندان های مازندران گفت: کم سن ترین زندانی مازندران که هم اکنون محصل کلاس چهارم دبستان است در کانون اصلاح تربیت نکاء به تحصیل مشغول است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقر میرزائی عصر شنبه در نشست خبری با رسانه های گروهی مازندران در ساری افزود: کلاس های آموزش از راه دور در مقاطع مختلف تحصیلی برای مددجویان کانون مهیا بوده و این مددجوی یازده ساله در سال جاری امتحانات کلاس چهارم را با موفقیت پشت سر گذاشته است.

وی خاطر نشان کرد: جرم این نوجوان قتل است که به صورت اتفاقی در حین بازی و درگیری های بچه گانه چاقویی که برای لایه زدن توپهای پلاستیکی در دست داشت را بر سینه مقتول زد و اکنون در کانون بسر می برد و پرونده قضایی وی در حال بررسی است.

معاون فرهنگی کانون اصلاح تربیت زندان های مازندران اظهار داشت: محیط و فضای کانون اصلاح و تربیت را مانند مدارس شبانه روزی است.

میرزایی با اشاره به انواع برنامه های فرهنگی و تربیتی و آموزشی در کانون عنوان کرد: اجرای برنامه های فرهنگی در جوانان و نوجوانان تاثیر مثبتی دارد و از هر صد نفر مددجویی که از کانون آزاد می شوند کمتر از یک در صد بازگشت مجدد دارند زیرا این افراد یا از خانواده برخودار نیستند یا با مشکلات و ناهنجاریهای اجتماعی روبرو هستند.

وی مددجویان کانون را زیر ١٨ سال اعلام کرد و یادآور شد: در کانون اصلاح و تربیت انواع کلاس ها و آموزش های اخلاقی، اعتقادی مانند نماز، احکام، قرآن، آموزشهای فنی و حرفه ای در رشته های آموزش برقکاری، معرق کاری ، منبت کاری، ‌بنایی ، نقشه کشی ساختمان و غیره .. برگزار می شود.

به گفته وی همچنین نمایش انواع فیلمهای آموزشی و سینمایی، اجرای برنامه ها در مناسبتهای مختلف، دعا و نیایش، زیارت عاشورا، آموزش تئاتر، سرود و ورزش صبحگاهی، برگزاری مسابقات ورزشی در رشته های فوتبال، والیبال، تنیس روی میز و فوتبال دستی از جمله برنامه هایی است که مددجویان به دلخواه از آنها استفاده می کنند.

کد مطلب 564175

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