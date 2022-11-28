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۷ آذر ۱۴۰۱، ۸:۳۷

مدیرکل میراث‌فرهنگی ایلام خبر داد؛

ثبت ۹ اثر طبیعی ایلام در فهرست آثار ملی کشور

ثبت ۹ اثر طبیعی ایلام در فهرست آثار ملی کشور

ایلام-مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایلام از ثبت ۹ اثر طبیعی استان در فهرست آثار ملی کشور خبر داد.

فرزاد شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در جلسه شورای ثبت میراث طبیعی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کشور ۹ اثر طبیعی از استان ایلام شامل درختان کهنسال قجر و درختان کهنسال بنه مانشت و … در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایلام افزود: برای هریک از این آثار، از سوی تیم کارشناسی، مستندنگاری و تحقیقات میدانی انجام شد و پرونده این آثار به‌همراه عکس و فیلم برای بررسی نهایی به دفتر شورای ثبت میراث‌فرهنگی کشور ارسال شد که پس از تصویب شورا در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.

کد مطلب 5641764

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    نظرات

    • IR ۱۸:۰۳ - ۱۴۰۱/۰۹/۰۷
      0 0
      پاسخ
      خوب
    • کوروش IR ۲۱:۱۸ - ۱۴۰۱/۰۹/۰۸
      0 0
      پاسخ
      ایلام یا عیلام،مهد تمدن باستانی ایران و جهان بوده و جاذبه های این استان بسیار زیاد است ایلام دارای سه آب و هوای متنوع همزمان در یک زمان است

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