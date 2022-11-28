ثبت ۹ اثر طبیعی ایلام در فهرست آثار ملی کشور

فرزاد شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در جلسه شورای ثبت میراث طبیعی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کشور ۹ اثر طبیعی از استان ایلام شامل درختان کهنسال قجر و درختان کهنسال بنه مانشت و … در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.



مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایلام افزود: برای هریک از این آثار، از سوی تیم کارشناسی، مستندنگاری و تحقیقات میدانی انجام شد و پرونده این آثار به‌همراه عکس و فیلم برای بررسی نهایی به دفتر شورای ثبت میراث‌فرهنگی کشور ارسال شد که پس از تصویب شورا در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.