تکرار پیروزی کاستاریکا در جام جهانی پس از چند هزار روز!

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر روز یکشنبه تیم‌های ملی ژاپن و کاستاریکا به مصاف هم رفتند که این بازی با نتیجه یک بر صفر به سود کاستاریکا به پایان رسید.

شبکه آمار « Opta» پس از پایان این بازی اعلام کرد که کاستاریکا پس از جام جهانی ۲۰۱۴، اولین پیروزی خود را در جام جهانی به ثبت رساند.

سال ۲۰۱۴ در چارچوب رقابت‌های دور گروهی جام جهانی ۲۰۱۴ دو تیم ملی ایتالیا و کاستاریکا در حضور ۴۰ هزار تماشاگر ورزشگاه ایتایپاوا آرنا به مصاف هم رفتند که این دیدار نهایتاً با تک گل برایان رویز در دقیقه ۴۴، با نتیجه ۱-۰ به سود کاستاریکا به پایان رسید.

کاستاریکا با شکست دادن ژاپن معادلات صعود گروه را بر هم زد و حالا همه چیز در روز آخر مشخص خواهد شد. حتی این تیم هم برای صعود شانس خواهد داشت هر چند خیلی بالا نیست.