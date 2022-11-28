ماجرای تقسیم بودجه کارانه پرستاری/ وضعیت مهاجرت پرستاران

به گزارش خبرنگار مهر، محمد میرزابیگی، روز دوشنبه هفتم آذر ۱۴۰۱، در نشست خبری که در محل سازمان نظام پرستاری برگزار شد، به تشریح مسائل روز پرستاران کشور پرداخت و گفت: ماهیت سازمان نظام پرستاری، فعل مراقبت‌های پرستاری است. ما به سمت سالمندی پیش می‌رویم و باید در حوزه حفظ ارتقای سلامت جامعه، هر کسی وظیفه خودش را به نحو احسن انجام دهد که پرستاران هم یکی از همین گروه‌ها است.

وی افزود: اگر در بیمارستان‌ها خدمات پرستاری به درستی ارائه نمی‌شود، ناشی از موانع خدمتی است که اجازه نمی‌دهد پرستار به وظایف خود به درستی عمل کند.

میرزابیگی ادامه داد: ما دنبال ارائه مراقبت‌های پرستاری علمی و ایمن برای مردم هستیم.

رئیس سازمان نظام پرستاری افزود: ما جمعیتی حدود ۲۵۰ هزار نفر پرستار داریم که از دانشجو تا بازنشستگان را شامل می‌شوند.

وی در ادامه ضمن ارائه گزارشی از عملکرد سازمان نظام پرستاری پرداخت و گفت: لازم است همگان از نقش خود در قبال پرستاری، گزارش کار بدهند.

میرزابیگی افزود: حل مسائل پرستاری به مراقبت‌های پرستاری از مردم وابسته است.

وی گفت: اگر استانداردهای نیروی پرستاری در بیمارستان‌ها رعایت شود، مراقبت از بیماران به شکل درست ارائه خواهد شد و در عین حال، باعث کاهش هزینه‌های نظام سلامت کشور خواهد شد.

میرزابیگی اظهار داشت: مأموریت سازمان نظام پرستاری، مأموریت صنفی، حرفه‌ای و آموزشی است.

وی افزود: پرستاران از ۲۴ ساعت شبانه روز، ۱۶ ساعت به صورت مستقل مشغول اداره بیمارستان‌ها هستند و خدمات پرستاری از کار نمی‌افتد.

میرزابیگی ادامه داد: پرستاری، قلب نظام سلامت است که شبانه روز می تپد.

وی افزود: وقتی مردم از فعالیت و کار دور می‌شوند، برعکس فعالیت پرستاران بیشتر می‌شود. به طوری که در دوران کرونا، شاهد این ادعا بودیم.

میرزابیگی گفت: بیش از ۲۲ دستور رئیس جمهوری در همین دولت برای پرستاران صادر کرده که شامل بحث‌های مختلفی بوده است که بیشترین آنها در رابطه با موضوع تعرفه‌گذاری بوده است.

وی افزود: به رغم قوانین وضع شده و دستورات رئیس جمهوری، همچنان شاهد گله مندی پرستاران از بد اجرا شدن برخی قوانین هستیم.

میرزابیگی ادامه داد: انحلال طرح قاصدک، اولین اقدام فعالیت سازمان نظام پرستاری در دوره پنجم بوده است. همچنین، معوقات پرستاری برای مقطعی تأمین بودجه شد و از ۲ سال تأخیر به ۵ ماه رسید که شامل اضافه کار و کارانه پرستاران بود.

وی افزود: عملیاتی شدن قانون تعرفه‌گذاری بعد از ۱۵، یکی دیگر از دستاوردهای سازمان نظام پرستاری در این دوره از فعالیت بوده است.

میرزابیگی با اشاره به محاسبه K پرستاری، گفت: البته K پرستاری مثل سایر گروه‌ها قابل بازبینی است.

وی افزود: برخورداری پرستاران از درآمد بیمارستان‌ها، یکی از مزیت‌های تعرفه گذاری است، به طوری که کارانه پرستاری از محل بازتوزیع پرداخت می‌شود.

میرزابیگی ادامه داد: در برخی از بیمارستان‌ها، هنوز خدمات پرستاری ثبت نشده و باعث گردیده روند پرداخت کارانه پرستاران دچار اشکال شود.

وی با اشاره به پرداخت علی الحساب کارانه پرستاری، گفت: همه دنبال اجرای قانون هستیم و پرستاران توجه داشته باشند که ۵,۲۰۰ میلیارد تومان بودجه از مجلس برای اجرای تعرفه‌های پرستاری در سال ۱۴۰۱ گرفته ایم که سازمان بیمه سلامت می‌بایست سهم پرستاران از تعرفه‌ها را به صورت کامل پرداخت کند.

میرزابیگی تاکید کرد: پرستاران مطمئن باشند که پیگیر مطالبات آنها هستیم و دستگاه قضائی نیز به این موضوع ورود گرده که اگر دستگاهی در مسیر اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری کم کاری کند، دچار ترک فعل شده و با آن دستگاه برخورد قانونی خواهد شد.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری افزود: ۴ کار اساسی در دست پیگیری داریم که یکی از آنها، بازگشت به کار پرستاران طرحی است.

وی گفت: اطلاع موثق دارم که رئیس جمهور مخالف اخراج نیروهای پرستاری طرحی هستند، اما همچنان برخی مدیران رده پایین نسبت به بازگشت به کار این نیروها مقاومت می‌کنند.

میرزابیگی به اعطای فوق العاده خاص اشاره کرد و افزود: جامعه پرستاری هم باید از این فوق العاده خاص برخوردار شوند و مه پیگیر هستیم تا به نتیجه برسد.

وی گفت: رسیدگی به وضعیت بازنشستگان پرستارانی که دچار بیماری هستند، یکی دیگر از اقدامات سازمان نظام پرستاری است که دنبال می‌شود. به طوری که قرار است این دسته از پرستاران بازنشسته تحت پوشش صندوق بیماری‌های خاص قرار بگیرند.

میرزابیگی در مورد بودجه تعرفه گذاری که قرار است به بیمه‌های مختلف واگذار شود، افزود: از اول بنا بود این بودجه فقط در اختیار سازمان بیمه سلامت قرار بگیرد که سازمان برنامه و بودجه تصمیم گرفت این بودجه را خودش در اختیار بیمه‌ها قرار بگیرد.

وی ادامه داد: بر همین اساس، بودجه تعرفه‌ها توسط سازمان برنامه و بودجه در اختیار بیمه سلامت، بیمه تأمین اجتماعی و بیمه نیروهای مسلح قرار می‌گیرد.

میرزابیگی گفت: تلاش می‌کنیم از بودجه ۱۴۰۲، مراقبت‌های پرستاری وارد سرانه شود. یعنی برای آن مثل سایر گروه‌ها، سرانه اختصاص داده شود.

وی در خصوص آمار مهاجرت پرستاران افزود: با شروع کرونا شاهد افزایش مهاجرت پرستاران بودیم به طوری که هر ماه ۱۰۰ تا ۱۵۰ پرستار درخواست مهاجرت داشتند. اما این موج مهاجرت در یکی دو ماه اخیر فروکش کرده است.