برگزاری یازدهمین کمیته ارتقای درجه نجاتگران هلال احمرخراسان جنوبی

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی، محمدعلی کاوسی اظهار داشت: یازدهمین کمیته ارتقا و اعطای درجه نجاتگری در دو بخش مهارتی و آمادگی جسمانی برای ۱۹۳ متقاضی در سطح استان برگزار شد.

وی با بیان اینکه هدف از برگزاری این آزمون بالا بردن توان و مهارت نجاتگران و سنجش میزان مهارت‌های آنان بوده است، افزود: این آزمون می‌تواند محکی مناسب برای سنجش آمادگی نیروها و گزینش افراد در عملیات امداد و نجات باشد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی با اشاره به اینکه از مجموع متقاضیان تعداد ۱۵۰ نفر در این آزمون ها موفق به کسب درجه جدید شدند، گفت: از این تعداد ۴۳ نفر خانم و ۱۰۷ نفر آقا بوده اند.