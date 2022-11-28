محکومیت ۲۴۹ میلیاردی متخلفان حوزه آرد و نان گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، تقی حسام صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: از ابتدای سال تا کنون ۷۶۶ فقره پرونده حوزه آرد و نان در شعب تعزیرات حکومتی استان گلستان مورد رسیدگی قرار گرفته است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گلستان اضافه کرد: پرونده‌های متشکله در تعزیرات حکومتی استان مورد رسیدگی قرار گرفته و متخلفان علاوه بر محکومیت، به جزای نقدی به جزای غیرنقدی شامل نصب پارچه محکومیت، توبیخ کتبی، درج در پرونده، ضبط کالا و غیره محکوم شده اند.

طبق گفته وی متخلفان ۲۴۹ میلیارد و ۹۴۳ میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شدند.