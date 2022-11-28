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۷ آذر ۱۴۰۱، ۱۰:۱۷

مدیرکل تعزیرات گلستان خبرداد؛

محکومیت ۲۴۹ میلیاردی متخلفان حوزه آرد و نان گلستان

محکومیت ۲۴۹ میلیاردی متخلفان حوزه آرد و نان گلستان

گرگان- مدیرکل تعزیرات حکومتی گلستان از محکومیت ۲۴۹ میلیارد ریالی جزای نقدی در رسیدگی به ۷۶۶ فقره پرونده آرد و نان در استان خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، تقی حسام صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: از ابتدای سال تا کنون ۷۶۶ فقره پرونده حوزه آرد و نان در شعب تعزیرات حکومتی استان گلستان مورد رسیدگی قرار گرفته است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گلستان اضافه کرد: پرونده‌های متشکله در تعزیرات حکومتی استان مورد رسیدگی قرار گرفته و متخلفان علاوه بر محکومیت، به جزای نقدی به جزای غیرنقدی شامل نصب پارچه محکومیت، توبیخ کتبی، درج در پرونده، ضبط کالا و غیره محکوم شده اند.

طبق گفته وی متخلفان ۲۴۹ میلیارد و ۹۴۳ میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شدند.

کد مطلب 5641867

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