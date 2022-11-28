علیرضا طهرانی سردبیر برنامه «هشتاد نود» درباره این برنامه که از رادیو جوان پخش می‌شود به خبرنگار مهر توضیح داد: هدف اصلی برنامه «هشتاد نود» تعریف داستان تلاش و به موفقیت رسیدن نوجوانان و ترویج فرهنگ اعتماد و دادن فرصت رشد و شکوفایی به آن‌هاست. به همین منظور در هر قسمت از این برنامه با دعوت از یک نوجوان موفق و سرشناس، داستان زندگی پرفراز و نشیبش را تا رسیدن به نقطه پیروزی، تعریف می‌کنیم.

طهرانی در مورد ادبیات و فضای حاکم بر این برنامه گفت: زبان «هشتاد نود»، زبان نوجوانان است و از کلیشه‌های پرتکرار مجریان رادیو گذر کرده است. ما می‌خواهیم در «هشتاد نود» نشان دهیم، نوجوانی که لحن صبحتش متفاوت است و تفکرش با دهه شصتی‌ها و دهه پنجاهی‌ها فرق دارد، مثل نسل‌های پیشین اعتقادات خودش را دارد اما این تفاوت باید درک شود.

این سردبیر برنامه رادیویی افزود: ما برای رسیدن به هدف برنامه و رساندن پیام اعتماد به جوانان و نوجوانان به مخاطبان، از خودمان شروع کردیم و تیم محتوایی و عوامل «هشتاد نود» را از بین افراد مستعدِ دهه هشتادی انتخاب کردیم.

سردبیر «هشتاد نود» در مورد بخش‌های مختلف این برنامه توضیح داد: در این برنامه علاوه بر گپ و گفتی که با مهمان داریم، قصه نوجوانان موفق در جهان و داستان زندگی افراد مشهور ایرانی که در نوجوانی زندگی سخت اما پر تلاشی داشتند را برای مخاطب تعریف می‌کنیم. همچنین در طول برنامه مهمان با چالش‌ها و بازی‌های متنوعی رو به رو خواهد شد که برای قشر نوجوانان جذابیت داشته باشد.

طهرانی در پایان با بیان اینکه رسیدن به موفقیت، استفاده از فرصت‌ها و تلاش و استمرار در راه رسیدن به هدف است گفت: امیدوارم تیم نوجوانان «هشتاد نود» بتواند با برنامه‌سازی خود این مفهوم را به این نسل از جامعه منتقل کند.

«هشتاد نود»، به تهیه کنندگی زینب محمودی و اجرای سجاد احمدی جمعه‌ها از ساعت ۱۲:۳۰ روی آنتن رادیو جوان خواهد رفت.