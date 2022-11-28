تاکید رئیس مجلس بر توجه به مسائل دریاپایه در برنامه هفتم توسعه

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر دریادار شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران به همراه جمعی از فرماندهان این نیرو، صبح امروز (دوشنبه ۷ آذرماه) به مناسبت روز نیروی دریایی با محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار کردند.

قالیباف در این دیدار ضمن گرامیداشت روز نیروی دریایی و شهدای این نیروی سرافراز و تقدیر از رشادت‌های این نیرو به مسئله دریا و ظرفیت‌های بی نظیر آن برای توسعه اشاره کرد و گفت: علی رغم تاکیداتی که فرماندهی معظم کل قوا درخصوص موضوع دریا بیان فرمودند، اما آنطور که شایسته بود، حق مطلب ادا نشده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: امروزه موضوع دریا در نگاه راهبردی ارزش و اهمیت فراوانی پیدا کرده و حتی با وجود پیشرفتی که در حوزه فناوری صورت گرفته است و این پیشرفت‌ها در شئونات مختلف تاثیرگذار بوده اما از ارزش دریاها چیزی کم نکرده و این واقعیتی است که باید دید و از آن برای توسعه کشور استفاده کرد.

وی افزود: با نگاه به گذشته دور تا امروز، بزرگترین تمدن‌ها، اقتصادها و مراکز جمعیتی، نیروهای نظامی و ابعاد مختلف اقتصادی و فرهنگی در سواحل صورت گرفته و یا حداکثر در یک پس کرانه یا مساحت حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ کیلومتری اتفاق افتاده است، همچنین کشورهایی که در سواحل دریا می‌باشند، نیمی از GDP (تولید ناخالص داخلی) آنها از این طریق محقق می‌شود و منفعت بسیاری را به دست می‌آورند، اما سهم ما از این موارد ۲ تا ۳ درصد است که این ضعف بسیار بزرگی است، چرا که با مشاهده به رقم آن می‌توان دریافت که ما از تجربه دنیا در این خصوص استفاده نکرده‌ایم.

قالیباف گفت: بعد از پایان دوره پنجم مجمع تشخیص مصلحت نظام و در ابتدای کار دوره ششم، رهبر معظم انقلاب در اولویت‌های ابلاغی به مجمع از موضوعات دریاپایه به عنوان مهمترین اولویت کشور نام بردند، اما متاسفانه ما از آن در برنامه‌های کلان کشور استفاده نکردیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ایران در موضوع موقعیت جغرافیایی، در کنار اهمیتی که بحث دریا و سواحل دارد، و از نظر ژئوپلیتیکی، منحصربه فردترین دریاها و خشکی‌ها را دارد، البته می‌توان گفت این منحصر به فردی برای ما تهدید هم ایجاد می‌کند، اما در دل تهدیدهاست که فرصت‌های بی نظیر برای کشور ایجاد می‌شود؛ در تقسیم فرصت‌ها به دو دسته فرصت‌های با ریسک و فرصت‌های بدون ریسک باید توجه کنیم که همیشه تحولات بزرگ در فرصت‌های دارای ریسک است.

وی با اشاره به فرصت‌های اقتصادی که در دریا وجود دارد تاکید کرد: همگی این فرصت‌ها نوعی صنعت است که می‌توان با استفاده از آن زمینه رونق تجارت و بخش اقتصادی کشور را فراهم کنیم، اما متاسفانه سهم ما از این موضوعات بسیار اندک است.

قالیباف با اشاره به ایام تدوین برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: دولت و مجلس در کنار یکدیگر در سیاست‌های کلان مصمم هستند که از برنامه‌های سنتی ۶ برنامه توسعه‌ای قبل فاصله گرفته و پیشران‌هایی که بزرگ و موثر هستند را مشخص کنند که یکی از این پیشران‌ها موضوعات دریاپایه است که می‌توان گفت سواحل مکران به عنوان منحصربه فردترین مکان می‌تواند مورد توجه قرار گیرد که یقیناً در برنامه هفتم به آن توجه خواهد شد.

وی با تاکید بر حل تزاحم‌های مدیریتی برای توسعه سواحل مکران، خاطرنشان کرد: نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی می‌تواند فرصت‌های بسیاری را با استفاده از این سواحل ایجاد کند، بنابراین لازم است ظرفیت‌ها با توجه به موقعیت ژئوپلیتیکی کشور مورد استفاده قرار گیرد.

وی افزود: در این سواحل ظرفیت‌هایی نظیر گردشگری، بندرگاهی، کریدورهای ریلی و هوایی، فرصت‌های مالی و… ظرفیت‌های مهمی است که می‌تواند مشکلات بخش تجاری ما را رفع و باعث رونق تجارت خارجی کشور شود؛ بنابراین سواحل مکران به عنوان بزرگترین و بی نظیرترین فرصت باید مورد توجه قرار گیرد.

قالیباف بیان کرد: بحث جا به جایی کالا از طریق سواحل یکی از مهمترین ظرفیت‌هایی است که باید به آن توجه کرد که سواحل مکران از جمله آنهاست، البته تحولات امروز جهان نشان می‌دهد که این موقعیت بی نظیر باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد و اگر این اتفاق نیفتد، امکان دارد بسیاری از فرصت‌ها از دست برود.