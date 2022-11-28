۱۲۶ برنامه طی هفته بسیج در کارخانجات استان تهران برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی علمدار پیش از ظهر دوشنبه در مراسم گرامیداشت هفته بسیج در واحدهای تولیدی و کارخانجات طی سخنانی گفت: امسال در سطح کارخانجات استان تهران بیش از ۱۲۶ عنوان برنامه طرح ریزی و اجرا شده است و عزیزان بسیجی با موضوعات مختلف به ارائه خدمات به کارگران عزیز پرداختند.

وی گفت: از جمله مهمترین فعالیت‌ها برگزاری مراسم یادواره شهدا و دیدار با خانواده شهدا و رزمندگان و ایثارگران است، که با دعوت از مسئولین لشگری و کشوری در کارخانجات برگزار شد.

فرمانده سازمان بسیج کارخانجات و واحدهای تولیدی استان تهران افزود: از خدمات برجسته دیگر کارگران ارائه خدمات جهادی به نقاط محروم و کم برخوردار بود که با استفاده از نیروهای متخصص اقدام به خدمات فنی به منازل محرومین کردند.

وی اضافه کرد: همچنین این عزیزان در راستای مسئولیت‌های اجتماعی با مساعدت مدیران عامل کارخانجات به فعالیت‌های جهادی در زمینه تعمیرات منازل، اهدا لوازم خانگی، تهیه جهیزیه و … پرداختند.

علمدار گفت: برگزاری مسابقات ورزشی در برخی حوزه‌های مقاومت با عنوان جام بسیج از جمله برنامه‌های دیگر بود که کارگران کارخانجات در رشته‌های مختلف ورزشی از جمله والیبال، فوتبال، فوتسال و …به رقابت پرداختند.