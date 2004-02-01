متن كامل پرسش ها و پاسخ هاي ستاد انتخابات كشور از داوطلبان نمايندگي مجلس هفتم

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازپايگاه اطلاع رساني وزارت كشور، سيد مرتضي مبلغ در بخشنامه اي كه به مجريان برگزاري انتخابات ارسال كرده با طرح پرسش هايي كه از سوي داوطلبان نمايندگي مجلس هفتم مطرح شده به اين پرسش ها پاسخ گفته است.

متن كامل پرسش ها و پاسخ هاي ارائه شده از سوي ستاد انتخابات كشور به شرح زير است:



س 1 : آيا احزاب و گروههاي سياسي و جمعيتها ، در خصوص تبليغات در مورد داوطلبان و يا نامزدهاي انتخاباتي مي توانند پلاكارد نصب نمايند ؟

ج 1 : احزاب و گروهها به استناد ماده 46 آيين نامه اجرايي قانون انتخابات مي توانند با نصب پلاكارد بدون ذكر اسامي نامزدها صرفاً در جهت تشويق و ترغيب شركت آحاد مختلف مردم در انتخابات تبليغ نمايند و فعاليت در اين خصوص نير مقطع خاصي ندارد اما معرفي فرد به عنوان كانديداي انتخابات قبل از آغاز زمان قانوني تبليغات مجاز نمي باشد .

س 2 : احزاب و گروههاي سياسي به چه صورت مي توانند از نامزدها يا نامزدهاي خاص مورد نظر خود حمايت نمايند

ج 2 : با توجه به ماده 57 قانون انتخابات و ماده 42 آيين نامه اجرايي ، نامزد يا نامزدها مي توانند حمايت گروهها و احزاب مختلف را در آثار تبليغاتي خود درج نمايند . ضمناً نامزد يا نامزدهاي مربوط مجاز به درج حمايت گروهها از خود در آثار تبليغاتي مي باشد. مضافاً چنانچه احزاب و يا تشكلهاي سياسي بخواهند در تبليغات انتخاباتي اقدام به ائتلاف نمايند ، لازم است اسامي احزاب و تشكل هاي عضو ائتلاف را در آثار تبليغاتي ذكر نمايند .

س 3 : آيا اعضاي شوراهاي اسلامي مي توانند در فعاليتهاي تيلبغات انتخاباتي به نفع نامزدهاي نمايندگي موضع گيري نمايند

ج 3 : بدون استفاده از هر گونه امكانات شهرداريها و بدون ذكر عنوان مي توانند به نفع نامزد يا نامزدهاي نمايندگي مورد نظر خود فعاليت نمايند

س4 : استفاده از وسايل نوري مثل پروژكتور براي تبليغ نامزدها و يا احزاب و گروهها چه حالتي دارد

ج 4 : با توجه به اينكه بموجب اصلاحيه 14/10/78 ، سخنراني و پرسش و پاسخ در مهلت قانوني تبليغات بلامانع اعلام گرديده است ، بنابراين استفاده از وسايل مذكور در جلسات سخنراني و پرسش و پاسخ مجاز مي باشد .

س 5 : تبليغات جمعي نامزدها چه صورتي دارد ( به صورت ائتلاف نامزدها )

ج 5 : با رعايت حدود مقرر در قانون انتخابات براي تبليغات منعي به نظر نمي رسد .

س 6 : آيـا گروهها و احزاب مي توانند در ايام مـجاز تـبـليغاتي دفـاتر يا شـعبي را در مناطق مختلف حوزه هاي انتخابيه براي انجام فعاليت تبليغاتي نامزدهاي مورد نظر تأسيس و فعاليت نمايند

ج6 : گروهها و احزاب با رعايت مفاد 57 ، 59 و 63 قانون انتخابات و همچنين قانون احزاب مي توانند با تشكيل دفاتر يا شعبي در مناطق حوزه هاي انتخابيه فعاليت تبليغاتي به نفع نامزد يا نامزدهاي مورد نظر داشته باشند .

س 7 : آيا احزاب و جمعيتها مي توانند از عنوان ستاد انتخابات استفاده نمايند

ج7 : با توجه به اينكه وزارت كشورو استانداريها جزء دستگاه دولتي تلقي مي شوند و استفاده از عنوان ستاد انتخابات در حقيقت توسط دستگاه دولتي صورت مي گيرد . بنابراين احزاب و جمعيتها كه بخش خصوصي تلقي مي شوند و ساير مراجع خصوصي مجاز نمي باشند از عناويني كه دولت در امور جاري خود استفاده مي نمايد ، بهره برداري و يا به هر عنوان استفاده نمايند و اين مغاير قوانين است .

س 8 : اعلام نظر شخصيتها در تائيد نامزدها به چه كيفيتي است

ج 8 : به شرطي مجاز است كه بدون ذكر عنوان و مسئوليت آنها باشد و مدرك كتبي مربوط به امضاي آنان تسليم هيات اجرائي انتخابات شده باشد .

س 9 : پس از اعلام حمايت گروهها و مجامع و اقشار مختلف به نامزد مورد نظر تكليف داوطلب چيست

ج 9 : داوطلب مي تواند حمايت آنان را در آثار تبليغاتي مجاز خود درج و منتشر نمايد.

س 10 : نصب هر گونه آثار تبليغاتي به صورت پلاكارد توسط اقشار ، گروهها و احزاب و جمعيتها در چه شرايطي مجاز است

ج 10 : به شرطي مجاز است كه فقط در جهت تشويق و ترغيب شركت مردم در انتخابات باشد و ذكري از اسامي نامزد يا نامزدهاي خاصي نداشته باشد .

س 11 : دعوت داوطلبان انتخاباتي از مردم جهت شركت در مراسم جشن ميلاد و غيره بدون ذكر عنوان كانديداتوري از زمان ثبت نام تا زمان شروع تبليغات در سالنهاي بخش خصوصي نظير سالنهاي عروسي چه وضعيتي دارد

ج 11 : با عنايت به قانون تفسير ماده 56 و با توجه به اينكه عنوان كانديداتوري را نداشته باشد بلااشكال است.

س 12 : دعوت داوطلبان انتخاباتي از مردم در گردهمايي يا همايش و تشكيل جلسه سخنراني براي آنان قبل از آغاز زمان قانوني تبليغات چه جايگاهي در قانون انتخابات دارد

ج 12 : در صورتيكه موضوع همايش و همچنين سخنراني خارج از چارچوب معرفي داوطلب يا افراد ديگري بعنوان نامزد انتخابات باشد ، و همچنين گردهمائي در محيط خصوصي برگزار شود منعي ندارد .

س 13 : آيا هياتهاي اجرائي و نظارت مي توانند در زمان مجاز تبليغات انتخاباتي با رعايت ساير موارد قيد شده در قانون به نفع نامزد يا نامزدهاي خاص تبليغ نمايند

ج 13 : به استناد ماده 60 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي اعضاي هياتهاي اجرائي و نظارت حق تبليغ له يا عليه هيچ يك از داوطلبان در حوزه ماموريت خود را نخواهند داشت .

س 14 : برگزاري اجتماعات ، شب شعر و … قبل از موعد تبليغات براي داوطلبان نمايندگي به چه صورت است؟

ج 14 : بـراساس آيـين نـامه اجـرايي قانون احزاب برگزاري هر گونه اجتماعات مستلزم اخذ مجوز از وزارت كشور است و در صورتيكه برگزاري مراسم و اجتماعات مطرح شده تحت عنوان نامزدي انتخابات نباشد و در چارچوب وظايف شغلي افراد صرفاً در راستاي تشويق عموم مردم براي افزايش مشاركت باشد منع قانوني ندارد .

س 15 : آيا نامزدهاي انتخاباتي مي توانند با استفاده از آثار تبليغاتي مجاز به صورت مشترك نيز تبليغات انتخاباتي داشته باشند ؟

ج 15 : بله مي توانند .

س 16 : داير نمودن دفاتر ارتباطات مردمي و يا دفاتر كار و … از سوي داوطلبان انتخاباتي چه جايگاهي در قانون انتخابات دارد ؟

ج 16 : در خارج از مهلت مقرر قانوني تبليغات ، چنانچه اين دفاتر فعاليت تبليغي تحت عنوان نامزدي انتخابات براي داوطلبان انجام ندهند و صرفاً در چارچوب ارائه وظايف شغلي و تخصصي افراد باشد ، فعاليت آنان منع قانوني ندارد . اما در مهلت مجاز قانوني داوطلبان در مراكز بخشها و شهرستانها و در شهرهاي بزرگ به ازاي هر منطقه شهرداري صرفاً مي توانند يك ستاد تبليغاتي داير نمايند .

س 17 : ايجاد دفاتري تحت عنوان “ ستاد ائتلاف نامزدها “ در مهلت قانوني تبليغات انتخاباتي نامزدها ، چگونه است ؟

ج 17 : چنانچه تعدادي از نامزدهاي انتخاباتي با هم ائتلاف نمايند ، مي توانند با رعايت ماده 63 قانون از ستادهاي تبليغاتي هم ديگر بهره برداري مشترك كنند .

س 18 : راه اندازي مراكزي تحت عناوين مشاوره مردمي ، كشاورزي ، پزشكي يا دفتر مجمع متخصصين قبل از شروع رسمي تبليغات از جايگاه قانوني برخوردار است يا خير؟

ج 18 : تاسيس و راه اندازي مراكزي تحت عناوين فوق مستلزم اخذ مجوز از مـراجع قـانوني ذيـربط است ( وزارت كشور ماده 182 قانون برنامه سوم يا حسب مورد قانون فعاليت احزاب ) در غير اينصورت مجاز نمي باشد . در صورت اخذ مجوز از مراجع مذكور ، برابر قانون تفسير ماده 56 قانون انتخابات ، مشروط به آنكه تحت عنوان كانديداتوري نباشد بلااشكال است .

س 19 : آيا داوطلبان مجاز هستند پرده هايي كه نام و مشخصات آنان به شكل بارز در آن قيد شده است در سطح شهر يا روستا نصب نمايند ؟

ج 19 : اقدام فوق در صورتيكه صرفاً براي معرفي آنان در چارچوب تخصصهاي شغلي باشد ، منع قانوني ندارد . اما در صورتيكه اين اقدام بعنوان كانديداتوري مجلس شوراي اسلامي انجام شود خـلاف مقررات مي باشد .

س 20 : نصب پلاكاردهايي با عنوان دفتر مراجعات مردمي ، دفتر كار ، دفتر مهندسي و غيره كه پسوند نام كانديدا را دارد ولي تحت عنوان نمايندگي مجلس نمي باشد تبليغات زود هنگام تلقي مي گردد يا خير ؟

ج 20 : با توجه به اينكه در صدر ماده 57 قانون استفاده از هر گونه پلاكارد 000 ممنوع گرديده است لذا با توجه به اطلاق “ هر گونه “ بهره برداري از هر عنوان ديگر ممنوع مي باشد ، در صورتيكه جنبه تبليغات انتخاباتي و به نام كانديدا نباشد بلامانع است .

س 21 : آيا شهرداريها مي توانند در قبال در اختيار گذاشتن مكانهايي براي الصاق آثار تبليغاتي مجاز، از نامزدها وجهي دريافت دارند ؟

ج 21 : با توجه به ماده 52 آيين نامه اجرايي قانون انتخابات شهرداريها ، مي توانند :

1- مكانهايي را به صورت عام ، بدون دريافت وجه براي ارائه آثار تبليغاتي مجاز نامزدهاي نمايندگي در نظر بگيرند .

2- نظر به اينكه درخصوص برخي از مكانها ، دستگاه ياد شده متحمل هزينه هايي مي گردد بنابراين مجازند با رعايت مقررات و آيين نامه هاي مالي شهرداريها مكانهايي را به صورت خاص با دريافت هزينه برابر مصوبه شوراي شهر براي تبليغات نامزدهاي نمايندگي فراهم نمايند .

س 22 : آيا از اتوبوسهاي بخش خصوصي كه تحت نظارت سازمان اتوبوسراني باشند مي توان در امر تبليغات كانديداتوري استفاده نمود ؟

ج 22 : با توجه به اينكه اتوبوسهاي بخش خصوصي طبق قرارداد اجاره ، تحت نظارت سازمان اتوبوسراني مي باشند بطريق اولي در مدت قرارداد اجاره جزء وسيله عمومي تلقي گرديده و مجاز به تبليغات كانديداتوري نمي باشند .

س 23 : با توجه به ماده 61 قانون انتخابات ، آيا الصاق اعلاميه ، عكس و … بر روي ديوار ادارات ، نهادها و سازمانهاي دولتي مجاز است ؟

ج 23 : با توجه به روح كلي مواد 59 و 61 قانون انتخابات و تمهيداتي كه در حكم ماده 53 آيين نامه اجرايي در اين زمينه فراهم نموده است الصاق آثار تبليغاتي و … بر روي ديوارهاي متعلق به ادارات و سازمانهاي دولتي نيز از احكام قانوني مندرج مستثني نبوده و خلاف مقررات است .

س 24 : با توجه به ماده 62 قانون انتخابات ، آيا منظور از محلهاي شعب ثبت نام و اخذ رأي ، قسمتهاي ورودي و داخل شعب مي باشد يا اينكه تمامي محيط و محاط شعبه را شامل مي شود ؟

ج 24 : مـراد از امـحاي آثار تـبليغاتي از مـحل شعبه ثبت نام و اخذ رأي ، محل ورودي و داخلي شعبه مي باشد .

س 25 : نصب آثار تبليغاتي مجاز در روي ديوار و ساختمان املاك خصوصي مجاز است يا خير ؟

ج 25 : الصاق اعلاميه ، تراكت و هر گونه آگهي تبليغاتي مجاز بر روي تابلوها و املاك بخش خصوصي با رضايت مالكين و متصرفين مجاز مي باشد .

س 26 : نصب تابلو براي نشان دادن محل ستاد تبليغاتي نامزدها به صورت پرده و در عرض خيابان چه صورتي دارد ؟

ج 26 : با توجه به ماده 43 آيين نامه اجرايي قانون انتخابات ، بلامانع است .

س27 : آيا مي توان محل ستاد انتخابات نامزدهاي هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي را در ايام مجاز تبليغات بعد از چند روز فعاليت به محل ديگري انتقال داد يا خير ؟

ج 27 : با توجه به مفاد ماده 63 قانون انتخابات كه مقرر مي دارد داوطلب مي تواند نسبت به راه اندازي ستاد در محلهاي تعيين شده اقدام نمايد بنابراين چنانچه تغيير محل ستاد موجب افزايش آن نگردد بلامانع مي باشد .

س 28 : منظور از موسسات و نهادهايي كه دارايي آنان از اموال عمومي است كدام موسسات هستند ؟ ( تبصره 1 ماده 59)

ج 28 : بر اساس قانون فهرست موسسات عمومي غير دولتي مصوب 73 و اصلاحات بعدي ، موسسات عمومي غير دولتي عبارتند از شهرداريها ، بنياد مستضعفان ، بنياد پانزده خرداد ، سازمان تامين اجتماعي ، فـدراسـيون آمـاتـوري ورزشي ، شـوراي تـبلـيغات اسلامي ، مـوسسه جهاد نصر ، دهياريها و سازمان دانش آموزي و ساير موسساتي كه در قانون فوق و اصلاحيه آن ذكر شده است .

س 29 : نصب و استفاده از بلندگو در چه شرايطي مجاز است ؟

ج 29 : صرفاً در محل ستاد تبليغاتي نامزدها و محل سخنراني ايشان مجاز است . استفاده از بلندگو در خارج از محيط سخنراني و ستاد تبليغاتي ممنوع است .

س 30 : استفاده از عكس حضرت امام (ره) ، مقام معظم رهبري و رياست محترم جمهوري در تراكت ، زندگينامه و جزوه به چه صورت است ؟

ج 30 : بـا تـوجه بـه ايـنكه در قـانون انـتخـابـات مـنعي بـراي اسـتـفاده از عكس حـضرت امام (ره) و مقام معظم رهبري و رياست جمهوري وجود ندارد از عكس حضرات مذكور بدون استفاده از هر متني كه بـيانـگر نـوعي حـمايت خاص از نامزد انتخاباتي باشد مي توان در آثار تـبلـيغاتي استـفاده كرد و در غير اينصورت مشمول تبصره ذيل ماده 57 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مي گردد .

س 31 : آيا تعريف دقيقي از تراكت وجود دارد ؟ ابعاد و اندازه آن چيست ؟

ج 31 : با توجه به مصوبه 13/10/78 مجلس شوراي اسلامي مقصود از تراكت هر نوع مطلب و عكس مجاز تبليغاتي است كه در قطع حداكثر 20× 15 سانتي متر از كاغذ يا مقوا به صورت يك رو و يا دورو چاپ و منتشر شود .

س 32 : با توجه به ممنوعيت پوستر آيا چاپ عكس در تراكت مجاز مي باشد ؟

ج 32 : چاپ عكس در تراكت با رعايت ابعاد آن حداكثر ( 20 × 15 سانتي متر ) منع قانوني ندارد .

س 33 : آيا در چاپ عكس يا آثار تبليغاتي انتخابات محدوديت رنگ وجود دارد ؟

ج 33 : خير ، با رعايت ابعاد ذكر شده در چاپ عكس يا نوشته هيچ محدوديت رنگ وجود ندارد .

س 34 : داوطلباني كه بازنشسته نيروهاي نظامي و انتظامي هستند ، مي توانند در عكس براي تراكت ، جزوه و زندگينامه از لباس نظامي يا انتظامي استفاده نمايند ؟

ج 34 : نظر به اينكه كاربرد عكس در امر تبليغات انتخاباتي به مفهوم عام بكار رفته و دايره شمول آنرا محدود به نمونه هايي از عكس نامزد نمايندگي ننموده است بنابراين چنانچه نامزدي داراي سوابق نظامي يا انتظامي باشد و بخواهد از عكس با لباس نظامي يا انتظامي بهره گيرد ، از نظر قانون انتخابات بلامانع است .

س 35 : استفاده از تراكتهاي 20 × 15 سانتي متر در عين داشتن مفهوم مستقل در كنار هم همانند قطعات پازل چگونه است ؟

ج 35 : با توجه به ماده واحده قانون تفسير بند 2 قانون اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي كه در آن هر نوع مطلب و عكس مجاز تبليغاتي را كه در قطع حداكثر 20 × 15 از كاغذ يا مقوا منتشر شود تعريف كرده است بنابراين هر تراكت بايد جداگانه داراي معنا و مفهوم مستقلي باشد . اما چنانچه با در كنار هم گذاشتن آنها مفهوم كاملتري نيز حاصل گردد بلامانع است .

س36 : چاپ عكس ، زندگينامه و جزوه نامزدهاي نمايندگي به قطعات بزرگتر از 20 × 15 در مجلات و روزنامه ها چه حالتي دارد ؟

ج 36 : چاپ عكس ، زندگينامه و جزوه نامزدها در روزنامه ها و مجلات مربوط به بخش خصوصي در مهلت مقرر مجاز است اما در چاپ عكس داوطلب در نشريات و ويژه نامه هاي مربوطه رعايت ابعاد حداكثر 20 × 15 به نظر ضروري مي رسد .

س 37 : استفاده از تراكت به صورت ريسه اي چه حالتي دارد ؟

ج 37 : بلامانع است .

س 38 : آيا مي توان زندگينامه و جزوه را با قطع 20 × 15 به صورت آكاردئوني تهيه نمود به صورتيكه در صورت باز شدن ، قطع آن بيشتر شود ؟

ج 38 : به طور كلي قطع هر صفحه از زندگينامه اعم از عادي و يا آكاردئوني نبايد بيش از 20 × 15 باشد ، اگر نامزدهاي نمايندگي زندگينامه يا جزوه تهيه شده خود را به صورت آكاردئوني تهيه مي نمايند ، بايد به نحوي باشد كه وقتي آنرا باز مي نمايند ، قطع هر صفحه آن همان حداكثر 20 × 15 را تداعي نمايد .

س 39 : آيا مي توان تراكت را در اشكال هندسي ( بيضي ، دايره و … ) تهيه كرد ؟

ج 39 : در صورتيكه ابعاد و قطر آن حداكثر از 20 × 15 تجاوز ننمايد ، بلامانع است .

س 40 : چسباندن تراكتها به طور مستقل بر روي بالن و يا بادكنك و هوا كردن آن چه صورتي دارد ؟

ج 40 : در صورتيكه تراكت با ابعاد مجاز را بر روي بالن شخصي و بادكنك بچسبانند ، منعي ندارد .

س 41 : چنانچه داوطلبان عكس به صورت تراكت را در ابعاد 20 × 15 چاپ نموده و تعدادي از آنها را بدون برش قطعات نصب نمايند ، اين اقدام مغايرتي با قانون دارد يا خير ؟

ج 41 : نظر به اينكه مستقل از يكديگر تلقي نمي شوند بنابراين ابعاد آن رويهم بيش از 20 × 15 بوده و منع قانوني دارد .

س 42 : پخش اطلاعيه ، پارچه نويسي ، تراكت در زمان تبليغات عمومي رسمي ، بصورت بزرگ و گسترده در سطح شهر بنام كانديدا با هدف اعلام عمومي سخنراني و دعوت از مردم جهت شركت در جلسه سخنراني چه وضعي دارد ؟

ج 42 : با رعايت موارد استثناء در ماده 57 قانون اشكال ندارد .

س 43 : آيا استفاده از اسم مبارك و آرم در طراحي و تبليغات مجاز است ؟

ج 43 : از لحاظ قانوني منعي ملاحظه نمي شود ، وليكن از آنجائيكه اسم جلاله از لحاظ شرعي و شرع انور داراي قداست خاصي است و ممكن است اسامي مذكور در معابر عمومي و در زير پا قرار گيرد لذا از لحاظ اخلاقي و معنوي چنانچه كانديدا جهت تبليغات از اسم جلاله استفاده ننمايند ، اولي تر است .

س 44 : آيا استفاده از اينترنت ، سي دي ، دوربين فيلم برداري ، ويدئو براي تبليغات مجاز است ؟

ج 44 : چنانچه به منظور سخنراني و جلسه پرسش و پاسخ از نامزدهاي انتخاباتي و طرفداران آنها باشد ، بلامانع است . در غير اينصورت بر اساس ماده 57 قانون انتخابات ممنوعيت قانوني دارد .

س 45 : آيا استفاده از هواپيما و چرخ بال براي پخش تراكت و زندگينامه و جزوه مجاز است ؟

ج 45 : در صورتيكه از اموال دولتي باشد بر اساس ماده 59 قانون ممنوع است وليكن چنانچه خصوصي باشد ، با توجه به موارد استناء در ماده 57 و رعايت مقررات پروازبلامانع است .

س 46 : فعاليت شركت پست در امر تبليغات انتخاباتي به چه صورت است ؟

ج 46 : با توجه به اساسنامه شركت پست چون اين شركت ، مجاز به توزيع مراسلات پستي مي باشد بنابراين ارسال مراسلات آثار تبليغات نامزدهاي نمايندگي انتخابات به صورت كلي و با داشتن آدرس گيرنده براي شركت مذكور منع قانوني ندارد ليكن در صورتيكه با توزيع آثار تبليغي بطور مستقيم و بدون رعايت ضوابط شركت پست و اخذ وجه در تبليغ شركت نمايد ، ممنوعيت قانوني دارد .

س 47 : توزيع كارتهاي رنگي توسط داوطلبان انتخاباتي با عنوان نمودن درجه تحصيلي و مشاوره در امور تخصصي و ذكر سوابق شغلي و علمي در خارج از مهلت و موعد قانوني تبليغات چگونه است ؟

ج 47 : در صورتيكه كارتهاي رنگي توزيع شده توسط داوطلبان ، با استفاده از روشهاي مختلف تبليغي براي ارائه خدماتي كه در چارچوب تخصص آنان باشد و ذكري از نامزدي انتخابات به ميان نيايد ، منع قانوني براي آنان نخواهد داشت . البته اگر داوطلبان ياد شده در خارج از تخصص هاي خود اقدام به اين عمل بنمايند ، اين اقدام نه تنها از نظر تبليغ غير واقع ، ممنوعيتهاي خاصي را در پي دارد ، بلكه چون داوطلب نمايندگي نيز مي باشند ، مشمول ممنوعيت تبليغات نيز خواهند بود .

س 48 : اسـتـفاده از عـناوين دكـتر ، مـهـندس بـعنوان اشـتهار در آگهي انـتشار اسـامي نـامزدها مجاز مي باشد يا خير ؟

ج 48 : بر فرض اشتهار هم استفاده از عناوين مذكور مغاير قوانين است و مجاز نمي باشد چنانچه داوطلب به نامي غـير از عـناوين مـذكور مشـهور بـوده و در فرم ثبت نام درج نموده باشد استفاده از آن بلامانع مي باشد .

س 49 : منظور از كاروان كه در ممنوعيت هاي ماده 57 قانون آمده است ، چيست ؟

ج 49 : به حركت بيش از دو وسيله نقليه كه آرايش تبليغاتي خاص و منظمي داشته باشند ، عرفاً كاروان اطلاق مي شود .

س 50 : حركت داوطلب به اتفاق هواداران خود ، توسط يك دستگاه اتوبوس از محلي به محل ديگر به منظور انجام فعاليت تبليغاتي مجاز است ؟

ج 50 : صرف حركت و حمل و نقل داوطلب و هواداران وي از يك محل به محل ديگر توسط يك اتوبوس يا يك وسيله نقليه بلامانع است ، در صورتيكه بيش از دو اتوبوس يا هر وسيله نقليه ديگر نيزباشد بعنوان كاروان تبليغاتي محسوب شده و ممنوع مي باشد .

س 51 : حركت داوطلب و طرفدارن به صورت جمعي در خيابانها و معابر عمومي مجاز است ؟

ج 51 : حركت دسته جمعي داوطلب و تعداد قابل كثيري از هواداران وي در خيابانها ، به صورت منظم جنبه راهپيمايي به خود مي گيرد كه با توجه به قانون فعاليت احزاب و جمعيتها ، مستلزم اخذ مجوز از وزارت كشور و هماهنگي با مراجع ذيربط است .

س 52 : ساعت پايان تبليغات انتخاباتي نامزدها دقيقاً چه ساعتي است ؟

ج 52 : با توجه به ماده 56 قانون انتخابات ، 24 ساعت مانده به ساعت شروع اخذ رأي، زمان و مهلت تبليغات انتخاباتي پايان مي يابد .

