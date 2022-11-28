به گزارش خبرنگار مهر، رضا ثقتی ظهر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: میرزا کوچک خان جنگلی مرد پرآوازه، تاریخ ساز و فرهنگ ساز تاریخ معاصر ایران اسلامی است.

وی با اشاره به برگزاری کنگره بین المللی شهید میرزا کوچک خان جنگلی، افزود: با تشکیل ۱۱ کمیته، برگزاری کنگره بین المللی میرزا کوچک روند اجرایی به خود گرفت.

دبیر کنگره بین المللی شهید میرزا کوچک خان جنگلی با بیان اینکه به شخصیت میرزا کمتر پرداخته شده بود، گفت: سیاست اصلی برگزاری کنگره بر مدار شخصیت پردازی میرزا کوچک خان می چرخد.

ثقتی با اشاره به شخصیت جهانی میرزا، بیان کرد: میرزا جنبش آزادی خواهی را در جهان بیدار کرده و نباید وی را در اطلس و جغرافیای گیلان خلاصه کرد.

دبیر کنگره بین المللی شهید میرزا کوچک خان جنگلی با اشاره به برگزاری دو اجلاسیه تهران و قم، بیان کرد: شنیدن پژواک میرزا در پایتخت و همچنین پرداختن به شخصیت عرفانی میرزا در قم از مهم اهداف این اجلاسیه بود.

رویکرد هنری و رسانه کنگره میرزا

ثقتی با اشاره به رویکرد هنری و رسانه کنگره میرزا اضافه کرد: برای معرفی چهره‌های شاخصی چون میرزا رسانه و هنر ماناترین ابزار است و از این ابزار باید بهترین بهره را گرفت.

وی با اشاره به دستاوردهای برگزاری کنگره بین المللی میرزا، افزود: ارسال ۳۰ اثر هنری، ۳۰۰ نشان از کشور، ۷۰۰ اثر در بخش شعر، تولید ۳ انیمیشن و ۷۰ عنوان مقاله به دبیرخانه کنگره بین المللی میرزا مثال زدنی است.

دبیر کنگره بین المللی شهید میرزا کوچک خان جنگلی با بیان اینکه آثار و تولیدات ارسالی به دبیرخانه در اجلاسیه رشت رونمایی می‌شود، گفت: ۱۷ پاسداشت شهرستانی برای میرزا کوچک خان در شهرستان‌های گیلان برگزار می‌شود.

ثقتی با اشاره به بهره مندی از ظرفیت‌های انسانی برای معرفی بیشتر میرزا، بیان کرد: نشست مجمع میرزاشناسی در گیلان برای پرداختن به ابعاد برجسته شخصیت این قهرمان ملی و جهانی تشکیل شد.

ضرورت تبیین شخصیت میرزا در بین نسل جوان

وی با تاکید بر تبیین شخصیت میرزا در بین نسل جوان و نوجوان، افزود: شخصیت میرزا به عنوان قهرمان ملی و جهانی باید در بین دانش آموزان معرفی شود.

دبیر کنگره بین المللی شهید میرزا کوچک خان جنگلی با بیان اینکه گیلان قطب تئاتر خیابانی است، گفت: هنرمندان تئاتر ۱۰ استان کشور در تئاتر خیابانی با موضوع میرزاکوچک خان در گیلان مشارکت خواهند داشت و این رویداد ظرف سه روز در خیابان‌های رشت برگزار می‌شود.

ثقتی با اشاره به اثرگذاری سرود و آثار هنری در جامعه، اضافه کرد: ۱۰۰ گروه سرود در جشنواره سرود آوای جنگل با موضوع میرزا شرکت می‌کنند.

وی با اشاره به تعطیلی دو دهه‌ای سالن آمفی تئاتر سردار جنگل، افزود: با پیگیری‌های صورت گرفته این سالن همزمان با گرامیداشت میرزا کوچک خان در رشت دوباره راه اندازی می‌شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان با بیان اینکه شخصیت میرزا تاکنون خوب معرفی نشده است، گفت: برگزاری کنگره همراه با سه اجلاسیه در تهران، قم و رشت دستاوردهای خوبی در جهت پرداختن به شخصیت میرزا کوچک خان به همراه داشت.

ثقتی با اشاره به بودجه هفت و نیم میلیاردی برگزاری کنگره بین المللی میرزا، بیان کرد: مؤسسه‌ای برگزاری این کنگره را پذیرفت که کمترین هزینه را دریافت کرد.

وی ادامه داد: جایزه سال میرزا به بهروز افخمی کارگردان فیلم تلویزیونی کوچک جنگلی می‌رسد.