تبریک سرلشکر سلامی به فرمانده دانشگاه جامع امام حسین (ع)

به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر حسین سلامی فرمانده کل سپاه در پیامی خطاب به مسئولان، اعضای هیئت علمی، پژوهشگران، دانشجویان و آحاد کارکنان دانشگاه جامع امام حسین (ع)، کسب رتبه پنجم این دانشگاه بین ۱۱۰ دانشگاه برتر کشور را در رتبه‌بندی موسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری (ISC) تبریک گفت.

متن این پیام به شرح زیر است:

بسمه تعالی

سرتیپ دوم پاسدار برادر محمدرضاحسنی آهنگر

فرمانده‌ی محترم دانشگاه جامع حضرت امام حسین علیه السلام

کسب رتبه‌ی پنجم در میان دانشگاه‌های جامع و رتبه هشتم در میان دانشگاه‌های جامع و صنعتی را بر اساس رتبه‌بندی دانشگاه‌های برتر کشور، توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مؤسسه‌ی استنادی علوم و پایش علم و فناوری (ISC) که نتیجه‌ی جهاد علمی کلیه‌ی مسئولان، اعضای هیئت علمی، پژوهشگران، دانشجویان و آحاد کارکنان آن دانشگاه است را صمیمانه تبریک عرض می‌کنم.

ان شاءالله در سایه تلاش روزافزون مجموعه‌ی دانشگاه جامع حضرت امام حسین علیه‌السلام و حمایت و پشتیبانی همه‌جانبه‌ی ستاد فرماندهی کل و رده‌های سپاه، با شتاب‌دهی به تحول علمی و تعالی معنوی دانشگاه، نقش‌آفرینی بیش از پیش آن در حل مسائل اساسی سپاه و انقلاب اسلامی شاهد باشیم و در سال‌های آینده با کسب مرجعیت علمی و فناوری در جهان، ضمن حفظ و ارتقای رتبه دانشگاه در کشور، نام مقدس آن در بین دانشگاه‌های برتر بین‌المللی نیز قرار گیرد.

از خداوند متعال توفیق و پیشرفت آن دانشگاه را در ظلّ توجهات خاصّه‌ی قطب عالم امکان حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و تحقق تدابیر و انتظارات فرمانده‌ی معظم کل قوا (مدظله‌العالی) در مسیر تمدن‌سازی نوین اسلامی خواستارم؛ و من الله توفیق.

سرلشکر پاسدار حسین سلامی

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و رئیس هیئت امنای دانشگاه جامع حضرت امام حسین علیه السلام