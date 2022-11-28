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۷ آذر ۱۴۰۱، ۱۳:۱۳

با صدور پیامی صورت گرفت؛

تبریک سرلشکر سلامی به فرمانده دانشگاه جامع امام حسین (ع)

تبریک سرلشکر سلامی به فرمانده دانشگاه جامع امام حسین (ع)

فرمانده کل سپاه در پیامی کسب رتبه پنجمی دانشگاه جامع امام حسین (ع) بین ۱۱۰ دانشگاه کشور را به فرمانده این دانشگاه تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر حسین سلامی فرمانده کل سپاه در پیامی خطاب به مسئولان، اعضای هیئت علمی، پژوهشگران، دانشجویان و آحاد کارکنان دانشگاه جامع امام حسین (ع)، کسب رتبه پنجم این دانشگاه بین ۱۱۰ دانشگاه برتر کشور را در رتبه‌بندی موسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری (ISC) تبریک گفت.

متن این پیام به شرح زیر است:

بسمه تعالی

سرتیپ دوم پاسدار برادر محمدرضاحسنی آهنگر

فرمانده‌ی محترم دانشگاه جامع حضرت امام حسین علیه السلام

کسب رتبه‌ی پنجم در میان دانشگاه‌های جامع و رتبه هشتم در میان دانشگاه‌های جامع و صنعتی را بر اساس رتبه‌بندی دانشگاه‌های برتر کشور، توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مؤسسه‌ی استنادی علوم و پایش علم و فناوری (ISC) که نتیجه‌ی جهاد علمی کلیه‌ی مسئولان، اعضای هیئت علمی، پژوهشگران، دانشجویان و آحاد کارکنان آن دانشگاه است را صمیمانه تبریک عرض می‌کنم.

ان شاءالله در سایه تلاش روزافزون مجموعه‌ی دانشگاه جامع حضرت امام حسین علیه‌السلام و حمایت و پشتیبانی همه‌جانبه‌ی ستاد فرماندهی کل و رده‌های سپاه، با شتاب‌دهی به تحول علمی و تعالی معنوی دانشگاه، نقش‌آفرینی بیش از پیش آن در حل مسائل اساسی سپاه و انقلاب اسلامی شاهد باشیم و در سال‌های آینده با کسب مرجعیت علمی و فناوری در جهان، ضمن حفظ و ارتقای رتبه دانشگاه در کشور، نام مقدس آن در بین دانشگاه‌های برتر بین‌المللی نیز قرار گیرد.

از خداوند متعال توفیق و پیشرفت آن دانشگاه را در ظلّ توجهات خاصّه‌ی قطب عالم امکان حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و تحقق تدابیر و انتظارات فرمانده‌ی معظم کل قوا (مدظله‌العالی) در مسیر تمدن‌سازی نوین اسلامی خواستارم؛ و من الله توفیق.

سرلشکر پاسدار حسین سلامی

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و رئیس هیئت امنای دانشگاه جامع حضرت امام حسین علیه السلام

کد مطلب 5642068
هادی رضایی

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    نظرات

    • بینوایان AE ۱۹:۴۷ - ۱۴۰۱/۰۹/۰۷
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