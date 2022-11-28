صدور هشدار نارنجی در استان تهران/ ستاد بحران در آماده باش است

به گزارش خبرنگار مهر، حامد یزدی مهر، پیش از ظهر دوشنبه در حاشیه برگزاری مانور بزرگ امداد و نجات که در شهر قدس برگزار شد در جمع خبرنگاران از صدور هشدار نارنجی آلودگی هوا در استان تهران خبر داد.

یزدی مهر با اشاره به اینکه با تشدید شدت آلودگی هوا تمامی دستگاه‌های خدمات رسان به حالت آماده باش در آمده‌اند گفت: توصیه اکید می‌شود که مردم به خصوص افراد دارای بیماری زمینه‌ای از حضور در فضای باز خودداری کنند.

مدیر کل مدیریت بحران استان تهران بیان داشت: طبق اعلام سازمان هواشناسی طی روز سه شنبه و چهارشنبه به دلیل پایداری نسبی جو و عدم وجود وزش باد قابل ملاحظه، در بخش‌های مرکزی، غربی و نیمه جنوبی استان، کاهش کیفیت هوا و افزایش شاخص آلودگی هوا در حد ناسالم برای همه گروه‌ها پیش بینی شده است.