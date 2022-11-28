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۷ آذر ۱۴۰۱، ۱۳:۲۶

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری عنوان کرد؛

اجرای طرح پوشش گیاهی در ۴۰ هکتار اراضی چهارمحال و بختیاری

اجرای طرح پوشش گیاهی در ۴۰ هکتار اراضی چهارمحال و بختیاری

شهرکرد - مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان چهارمحال و بختیاری گفت: طرح پوشش گیاهی در ۴۰ هکتار از اراضی استان چهارمحال و بختیاری با روش‌های نوین دانش بنیان در حال اجرا است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان چهارمحال و بختیاری گفت: این طرح به منظور تثبیت پوشش گیاهی در دامنه‌های فاقد پوشش گیاهی و کنترل فرسایش خاک در حال اجرا است.

علی احمدی افزود: طرح پوشش گیاهی در راستای همکاری‌های فنی در مدیریت جامع حوزه آبخیز کارون بزرگ در حال انجام است.

به گفته وی، هدف اصلی این اقدام استقرار پوشش گیاهی بر روی دامنه‌های فاقد پوشش است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان افزود: در این اقدام تعداد ۲۷ نوع پلات با انواع بذور گونه‌های مرتعی برای انتخاب بهترین روش استقرار پوشش گیاهی استفاده شده است.

کد مطلب 5642079

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