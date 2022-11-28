به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله عبدالکریم عابدینی در برنامه کاروان نماز در دیدار دانش‌آموزان مدارس پسرانه که همراه با نماز ظهر و عصر در مسجد امام حسن عسکری (ع) کوثر برگزار شد، اظهار کرد: خدا را برای نعمت امنیت، موفقیت و پیشرفت‌های این ملت موفق و مؤمن شکر می‌کنیم و شاکر خدای متعال هستیم که نسل جوان پای کار و در میدان خدمت به مردم قرار دارد.

وی ادامه داد: رهبر معظم انقلاب برای دانش‌آموزان ارزش بسیار زیادی قائل هستند و از شما می‌خواهند با امید و نشاط در علم و دانش فعال باشید.

امام جمعه قزوین عنوان کرد: رهبر معظم انقلاب جوانان را مسئولان آینده مملکت می‌داند و می‌فرماید جوانان آینده کشور را می‌سازند و این جوانان هستند که پایه‌های امنیت برای کشور ما به حساب می‌آیند.

نماینده ولی فقیه در استان قزوین تأکید کرد: رمز موفقیت دانش‌آموزان در تحصیل و کسب علم و دانش، اخلاق و بندگی و پرداختن به ورزش برای داشتن جسمی سالم است و این سه اصل مهم برای موفقیت شما عزیزان محسوب می‌شود.