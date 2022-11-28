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۷ آذر ۱۴۰۱، ۱۳:۳۴

رئیس مرکز خدمات حوزه‌های علمیه:

زیرساخت‌های حوزه علمیه تقویت می‌شود/ ارتقای توانمندی طلاب

زیرساخت‌های حوزه علمیه تقویت می‌شود/ ارتقای توانمندی طلاب

بوشهر- رئیس مرکز خدمات حوزه‌های علمیه کشور از تلاش برای ارتقای توانمندی طلاب خبر داد و گفت: زیرساخت‌های حوزه علمیه تقویت می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدجمال‌الدین میرمحمدی صبح دوشنبه در نشست با امام جمعه بوشهر اظهار داشت: روحانیت استان بوشهر در عرصه‌های مختلف نقش‌آفرینی خوبی را در جامعه داشته است.

رئیس مرکز خدمات حوزه‌های علمیه کشور با تشریح برنامه‌ها در بخش‌های مختلف در توسعه زیرساخت‌ها بیان کرد: بر اساس برنامه‌ریزی مرکز خدمات حوزه‌های علمیه طرح‌های مهمی در رشد، ارتقا و توانمندی طلاب طراحی کرده است.

وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای رفع مشکل طلاب در حوزه درمان، مسکن و خدمات‌رسانی افزود: مرکز خدمات حوزه‌های علمیه کشور فعالیت‌هایی در زمینه حل مشکلات مسکن، درمان و معیشت طلاب آغاز کرده است.

کد مطلب 5642090

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