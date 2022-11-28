به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدجمال‌الدین میرمحمدی صبح دوشنبه در نشست با امام جمعه بوشهر اظهار داشت: روحانیت استان بوشهر در عرصه‌های مختلف نقش‌آفرینی خوبی را در جامعه داشته است.

رئیس مرکز خدمات حوزه‌های علمیه کشور با تشریح برنامه‌ها در بخش‌های مختلف در توسعه زیرساخت‌ها بیان کرد: بر اساس برنامه‌ریزی مرکز خدمات حوزه‌های علمیه طرح‌های مهمی در رشد، ارتقا و توانمندی طلاب طراحی کرده است.

وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای رفع مشکل طلاب در حوزه درمان، مسکن و خدمات‌رسانی افزود: مرکز خدمات حوزه‌های علمیه کشور فعالیت‌هایی در زمینه حل مشکلات مسکن، درمان و معیشت طلاب آغاز کرده است.