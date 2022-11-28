روند مطلوب توسعه در بوشهر/ آینده استان درخشان است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری صبح دوشنبه در نشست با رئیس مرکز خدمات حوزه‌های علمیه کشور اظهار داشت: استان بوشهر ظرفیت‌های بزرگی در زمینه گردشگری مقاومت، دریایی و سرمایه‌گذاری در عرصه صنایع پایین دستی نفت، گاز و پتروشیمی دارد.

وی استان بوشهر را آلبوم توسعه و پیشرفت در کشور دانست و خاطر نشان کرد: اکنون روند توسعه و پیشرفت طرح‌های مختلف اقتصادی، عمرانی، خدماتی و سرمایه‌گذاری تسریع یافته و آینده این استان بسیار درخشان است.

امام جمعه بوشهر افزود: ۸ ماه در سال، استان بوشهر از ظرفیت‌های گردشگری و تفریحی آب و هوایی مناسب برخوردار و ایجاد اردوگاه آموزشی، تفریحی و تحقیقی برای بخش‌های مختلف فراهم است.

وی با اشاره به تاریخ مدارس حوزوی در استان اظهار داشت: طلاب و روحانیون استان بوشهر در ادوار مختلف تاریخی نقش برجسته‌ای در عرصه‌های مبارزات ضداستعماری، استکبارستیزی و مردم‌داری داشته‌اند و نام بزرگان و علمای روحانی این استان در تاریخ ثبت است.

وی تهذیب، جدیت در تحصیل، محبت به خاندان اهل بیت علیه‌السلام، پژوهش، هم‌افزایی با مردم، مطالبه‌گری و تلاش برای حل مشکلات جامعه را از ویژگی‌های روحانیون دانست و بیان کرد: روحانیون در هر شرایطی در راستای رضایت خداوند متعال و ائمه اطهار علیه‌السلام برای تحقق اهداف و تمدن اسلامی از هیچ کوششی فروگذاری نمی‌کنند.

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر با تأکید بر توجه ویژه به مطالبات روحانیون افزود: طلاب و حوزه‌های علمیه نیازمند حمایت بیشتر هستند.

وی جایگاه روحانیون در عرصه‌های مختلف را مورد اشاره قرار داد و بیان کرد: دین، معنویت، ترویج فرهنگ اسلامی و صیانت از ارزش‌ها و انقلاب اسلامی مرهون و مدیون تلاش طلاب، علمای دینی و حوزه‌های علمیه است.

آیت الله صفایی بوشهری با بیان اینکه مردم استان بوشهر ولایت‌مدار، وفادار به نظام و انقلاب هستند، گفت: علاقه‌مندی مردم به روحانیت و علمای دینی همواره چشمگیر بوده و تکریم و احترام روحانیون مورد توجه ویژه همه مردم استان قرار دارد.

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر یکی از ظرفیت‌های مهم این استان را داشتن ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف دانست و خاطر نشان کرد: نوار ساحلی خلیج فارس ظرفیت‌های مختلفی در عرصه سرمایه‌گذاری بر اساس اقتصاد دریا فراهم کرده است.