همایش فعالان اقتصادی البرز با رویکرد مسئولیت اجتماعی برگزار میشود

به گزارش خبرنگار مهر، سیف الله اسداللهی بعد از ظهر دوشنبه در آئین رونمایی از پوستر جشنواره منطقه‌ای تئاتر که در شیرخوارگاه امام علی (ع) کرج برگزار شد؛ با اعلام این خبر افزود: در راستای همگرایی و تحکیم بنیان‌های مسئولیت اجتماعی در اقشار اقتصادی، نخستین همایش فعالان اقتصادی استان با همکاری و مشارکت قرارگاه اجتماعی استان و اداره کل بهزیستی استان برگزار می‌شود.

وی ضمن تاکید بر لزوم حمایت از بنگاه‌های اقتصادی در استان افزود: یکی از سیاست‌های اقتصادی با رویکرد مسئولیت اجتماعی استفاده از ظرفیت بنگاه‌های بزرگ اقتصادی در جهت اجرای امور خیریه در استان خواهد بود.

سرپرست معاونت امور اقتصادی استانداری البرز گفت: بنگاه‌های خرد و متوسط اقتصادی نیز در اجرای این طرح به شبکه واحدی از فعالیت‌های اقتصادی – اجتماعی تبدیل خواهند شد.

وی در ادامه با اشاره به مسئولیت‌های فراگیر سازمان بهزیستی کشور خاطرنشان کرد: مأموریت بهزیستی بسیار گسترده است و همه نیازمند به زیستن هستند تا شاهد افزایش سطح نشاط اجتماعی باشیم.

معاون اقتصادی استاندار البرز افزود: تحقق این امر نیز منوط به ایجاد شرایط راحت و بهره مندی مناسب شهروندان از امکانات و خدمات اجتماعی است.

وی افزود: این نگاه در حوزه معلولیت‌های اجتماعی نیز حائز اهمیت است و اداره کل بهزیستی استان نیز می‌بایست ضمن احصاء و اعلام درخواست‌ها و نیازهای این قشر عزیز در استان جهت برنامه ریزی و تأمین اعتبار که با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی محقق خواهد شد؛ مطالبه گری های لازم را داشته باشد.

وی افزود: تقویت ساختار منابع انسانی و تخصیص ردیف بودجه در این حوزه نیز از ضرورت‌های کار در زمینه فعالیت‌های اجتماعی و خدماتی بشمار می‌رود.

سرپرست معاونت امور اقتصادی استانداری البرز در پایان ضمن قدردانی از خدمات اداره کل بهزیستی استان گفت: افزایش سطح نشاط اجتماعی پرسنل در این حوزه نیز از جمله ضرورت‌هایی است که در برنامه ریزی های آتی باید گنجانده و پیش بینی شود.

شایان ذکر است این آئین با حضور جناب آقای آل عوض مشاور فرهنگی و اجتماعی استاندار البرز، اسداللهی سرپرست معاونت اقتصادی و توسعه استانداری، حاج کاظم مشاور استاندار البرز، آقایی مشاور امور بانوان و خانواده استانداری البرز، کاظمینی مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری البرز، محمدی فلاح مدیرکل بهزیستی استان البرز و جمعی از اصحاب محترم رسانه از پوستر جشنواره تئاتر منطقه‌ای آفتاب رونمایی شد.