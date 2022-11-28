مجموعه نظام باید همواره فرزندان شهدا را تکریم کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین یوسفعلی شکری ظهر دوشنبه در مراسمی که با حضور همسران شهدای اقتدار، امنیت و مدافع حرم استان البرز در سالن جلسات اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان البرز برگزار شد، با گرامی داشت یاد و خاطر شهدا و ایثارگران و تبریک سالروز تأسیس بسیج مستضعفین با ابلاغ سلام مقام معظم رهبری به خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران، با اشاره آیه ۱۶۹ سوره آل‌عمران در قرآن «وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْیَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ» گفت: در قرآن کریم به نقش و جایگاه شهادت اشاره‌شده است، و به عزیزانی که درراه شهادت عزیزان خود صبر پیشه کنند بشارت داده است، این یعنی سلام خدا بر شما که در فراق شهید خود صبر کرده‌اید، و سلم خدا بر شما که مسئولیت سخت تربیت یادگار شهید را بر عهده دارید.

وی افزود: شما همسران شهدا در پیشگاه خداوند از جایگاه ویژه و خاصی برخوردار هستید و یکی از افتخاراتی که نصیب شما شده این است که سال‌ها در کنار شهید زندگی کرده‌اید و قطعاً با ادامه دادن راه این عزیزان و زنده نگه‌داشتن یاد آنان در آخرت هم با شهدا محشور خواهید شد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین شکری ادامه داد: همسران شهدا سختی‌های زیادی را تحمل می‌کنند، سختی‌های که قطعاً سخت و نفس‌گیر هستند و تحمل آن نیازمند روحیه جهادی است برای تحمل و عبور از این فراق جانکاه باید تحمل داشت.

نماینده ولی‌فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران با تأکید بر تسهیل روند زندگی همسران و فرزندان شهدا، خدمت مسئولین کشور به این عزیزان را یک افتخار دانست و تصریح کرد: مجموعه نظام باید همواره فرزندان شهدا را تکریم کنند و مشکلات این عزیزان را در اولویت قرار دهند، همسران شهدا سختی‌های زیادی را برای بزرگ کردن این یادگاران شهدا متحمل شده‌اند.

وی در پایان به اتفاقات و حوادث اخیر در کشور اشاره کرد و افزود: حکومت‌های غرب و شرق زمانی که متوجه شدند از بیرون و از طریق نظامی نمی‌توانند اقتدار و امنیت ایران و آرامش ملت ایران را خدشه‌دار کنند با راه‌اندازی تفکر داعشی و نفوذ عناصر خودفروخته باعث رقم خوردن اتفاقات و اغتشاشات اخیر در جامعه شدند و خسارات زیادی به مال و جان مردم وارد کردند، هرچند سپاه، ارتش و نیروهای مردمی بسیج ورود کردند و با نثار خون خود نگذاشتند به‌نظام و آرمان‌های انقلاب اسلامی کوچک‌ترین آسیبی زده شود.