۲۶ منطقه پرخطر آسیب های اجتماعی در مازندران شناسایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، روح الله سلگی بعدازظهر دوشنبه در جمع نخبگان بسیجی استان با اشاره به آسیب‌های فرهنگی گفت: وجود یک میلیون و۲۰۰ هزار واحد ویلای اقامتی در مازندران سبک زندگی در این استان را تحت تأثیر قرار دارد و مازندران در هجوم طبقه متوسط شهری با رواج پدیده‌های فرهنگ غربی و افزایش آمار طلاق زخم دیده است.

وی با تبیین رویکرد جدید حوزه معاونت سیاسی امنیتی برای کاهش آسیب‌های حوزه اجتماعی افزود: مازندران در زمینه مبارزه با قاچاق مواد مخدر و پدافند غیرعامل به ترتیب رتبه‌های سوم و دوم کشور را حائز شد.

این مسئول با اظهار نگرانی از پیری جمعیت در مازندران ادامه داد: امسال در حوزه جوانی جمعیت ۴۰۰ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است.

سلگی با اشاره به موفقیت مازندران در شناسایی و کنترل آسیب‌های اجتماعی در ۲۶ منطقه پرخطر افزود: با هدف کاهش و کنترل آسیب‌های اجتماعی طرح‌های ویژه ای در استان در دست اجرا است.

این مسئول با تاکید بر عزم قاطع مدیریت ارشد اجرایی مازندران برای حل چالش‌های بنیادی استان گفت: درپیگیری این رویکرد اتاق معاونت سیاسی امنیتی استانداری به اتاق کار تبدیل شده است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های فراوان بسیج برای هم افزایی در ابعاد مختلف خاطرنشان کرد: فرهنگ بسیج جهان‌شمول و اقتدار آفرین است و‬ مدیران باید با فرهنگ بسیجی به دل مشکلات بروند و موانع توسعه کشور را رفع کنند. ‏

وی با اشاره به خسارت‌های ناشی از حاکمیت افکار لیبرالی در عرصه اجرایی طی چند سال گذشته افزود: گفتمان دولت سیزدهم مردم محوری و کار وتلاش برای گره گشایی از مشکلات است.