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۷ آذر ۱۴۰۱، ۱۴:۵۳

معاون سیاسی امنیتی استانداری مازندران:

۲۶ منطقه پرخطر آسیب های اجتماعی در مازندران شناسایی شد

۲۶ منطقه پرخطر آسیب های اجتماعی در مازندران شناسایی شد

ساری- معاون سیاسی امنیتی استاندار مازندران با بیان این که آسیب های اجتماعی استان سامان می یابد، از شناسایی ۲۶ منطقه پرخطر در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، روح الله سلگی بعدازظهر دوشنبه در جمع نخبگان بسیجی استان با اشاره به آسیب‌های فرهنگی گفت: وجود یک میلیون و۲۰۰ هزار واحد ویلای اقامتی در مازندران سبک زندگی در این استان را تحت تأثیر قرار دارد و مازندران در هجوم طبقه متوسط شهری با رواج پدیده‌های فرهنگ غربی و افزایش آمار طلاق زخم دیده است.

وی با تبیین رویکرد جدید حوزه معاونت سیاسی امنیتی برای کاهش آسیب‌های حوزه اجتماعی افزود: مازندران در زمینه مبارزه با قاچاق مواد مخدر و پدافند غیرعامل به ترتیب رتبه‌های سوم و دوم کشور را حائز شد.

این مسئول با اظهار نگرانی از پیری جمعیت در مازندران ادامه داد: امسال در حوزه جوانی جمعیت ۴۰۰ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است.

سلگی با اشاره به موفقیت مازندران در شناسایی و کنترل آسیب‌های اجتماعی در ۲۶ منطقه پرخطر افزود: با هدف کاهش و کنترل آسیب‌های اجتماعی طرح‌های ویژه ای در استان در دست اجرا است.

این مسئول با تاکید بر عزم قاطع مدیریت ارشد اجرایی مازندران برای حل چالش‌های بنیادی استان گفت: درپیگیری این رویکرد اتاق معاونت سیاسی امنیتی استانداری به اتاق کار تبدیل شده است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های فراوان بسیج برای هم افزایی در ابعاد مختلف خاطرنشان کرد: فرهنگ بسیج جهان‌شمول و اقتدار آفرین است و‬ مدیران باید با فرهنگ بسیجی به دل مشکلات بروند و موانع توسعه کشور را رفع کنند. ‏

وی با اشاره به خسارت‌های ناشی از حاکمیت افکار لیبرالی در عرصه اجرایی طی چند سال گذشته افزود: گفتمان دولت سیزدهم مردم محوری و کار وتلاش برای گره گشایی از مشکلات است.

کد مطلب 5642182

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