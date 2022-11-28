حمایت بیمه سلامت از ۱۴ بیماری خاص و صعب العلاج دیگر در لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، محسن اسد بیگی امروز دوشنبه در حاشیه اولین جلسه کارگروه استانی بیماری‌های خاص و صعب العلاج لرستان، از افزایش حمایت بیمه‌ای ۱۴ نوع بیماری دیگر از بیماران خاص و صعب العلاج در تعهد بیمه سلامت در فاز دوم خبر داد و اظهار داشت: در حال حاضر ۲۲ بیماری خاص و صعب العلاج در تعهد بیمه سلامت قرار گرفته و آماده پرداخت هزینه‌های صورت گرفته به این بیماران است.

وی، ادامه داد: در حال حاضر ۲۲ بیماری تالاسمی، هموفیلی، ام اس، دیالیز صفاقی، همودیالیز، موکوپلی ساکارید، بال پروانه‌ای، SMA نوع ۱، SMA نوع ۲، SMA نوع ۳، سیستیک فیبروزیس، اوتیسم، سرطان، قلبی عروقی - سکته مغزی، پیوند سلول‌های بنیادی خونساز، پیوند کلیه، پیوند کبد، پیوند قلب، پیوند پانکراس، پیوند روده، پیوند ریه و بیماری‌های روانی مزمن از جمله بیماری‌هایی هستند که در تعهد بیمه سلامت قرار گرفته و بیماران می‌توانند از حمایت‌های بسته خدمتی برخوردار شوند.

سرپرست اداره کل بیمه سلامت لرستان، بیان کرد: بسته خدمتی ارائه شده به بیماران خاص و صعب العلاج شامل خدماتی نظیر داروها و تجهیزات پزشکی، کالاها و خدمات سلامت محور مرتبط با بیماری‌های خاص و صعب العلاج مشتمل بر خدمات ارتقای سلامت، خدمات پیشگیرانه، خدمات تشخیصی درمانی، خدمات بازتوانی و توانبخشی و مراقبت‌های دوره‌ای و تسکینی، خدمات پرستاری و درمان در منزل که به تفکیک بیماری تعیین و قابل اجرا است.

اسدبیگی، یادآور شد: مزایای صندوق بیماری‌های خاص و صعب العلاج مازاد بر تعهدات بیمه‌های پایه و تکمیلی است.

وی با اشاره به ملاک شناسایی بیماران، عنوان کرد: در وهله اول سامانه مدیریت بیماری‌های نادر وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی یا RDA در نظر گرفته شده که در این راستا بیمار با وارد شدن به سامانه شهروندی از سامانه مدیریت بیماری‌های نادر استعلام گرفته می‌شود و در صورتی که فرد دارای بیماری مشمول باشد نشان مربوطه به طور خودکار به فرد منتسب می‌شود و بیمارانی که فاقد هرگونه پرونده بیماری در سامانه بیماری‌های نادر هستند می‌توانند با مراجعه به سامانه غیر حضوری شهروندی سازمان بیمه سلامت به آدرس www.bimehsalamatiranian.ir با انتخاب گزینه «درخواست حمایت برای بیماری‌های خاص و صعب العلاج» ثبت نشان‌دار را انجام دهند و برای تکمیل مدارک به معاونت درمان علوم پزشکی مراجعه کنند.

سرپرست اداره کل بیمه سلامت لرستان، ادامه داد: در وهله دوم شناسایی بیماران، توسط معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی یا اداره کل بیمه سلامت استان صورت خواهد گرفت.

اسدبیگی با اشاره به اینکه خدمات رسانی به هزار و ۶۹۱ بیمار خاص در تعهد بیمه سلامت استان قرار گرفته است، افزود: ۹۱۴ بیمار ام اس، ۴۱۵ بیمار دیالیز، ۲۲۰ بیمار پیوند و ۱۴۲ بیمار تالاسمی در حال حاضر در تعهد بیمه سلامت قرار دارد.