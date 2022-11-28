هنرمندان صنایع دستی پیر شده اند/تامین ملزومات هتلها از صنایع دستی

به گزارش خبرنگار مهر، مریم جلالی امروز عصر در مراسم افتتاح پنجمین نمایشگاه صنایع دستی خراسان جنوبی اظهار کرد: صنایع دستی اقتصاد و هویت ما است و با همه تاروپود وجودمان باید از آنها حفاظت کنیم.

با وی با بیان این که روستای جهانی خراشاد افتخاری برای خراسان جنوبی است، افزود: این روستا یکی از ۶۸ روستایی است که با ثبت در یونسکو، جهانی شده است.

وی با اشاره به این که هنر دستان خانواده‌های ایرانی به خصوص در شرق با شکوه در همه حوزه‌ها است، تصریح کرد: ما میراث دار چنین هنری هستیم و صنایع دستی و گردشگری پیشران اقتصاد و فرهنگ است.

وی صنایع دستی را زود بازده و نیاز آن را به سرمایه کم دانست و ادامه داد: در شرایط فعلی و با وجود تحریم‌ها، صنایع دستی راه برون رفت از وضعیت فعلی است.

معاون صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی گفت: فرهنگ از سرمایه‌های خراسان جنوبی است و این استان شکوه خود را از منابعی دارد که وصل به ثروت است.

جلالی با بیان این که در دولت سیزدهم خدمت به مردم اصل است، گفت: خدمت سبب قدرت می‌شود و باید خدمتگزارانی صادق به جامعه هنر باشیم.

وی با اشاره با این که در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری برای برنامه هفتم توسعه کشور بندی به توسعه صنایع دستی و گردشگری اختصاص یافته است، اظهار کرد: این موضوع نشانگر اهمیت بسیار زیاد توسعه صنایع دستی و گردشگری است.

به گفته وی حضور در نمایشگاه صنایع دستی انگیزه‌ای برای تجربه آموزی و ساماندهی خرد جمعی است و تلاش همه دست اندرکاران برپایی این نمایشگاه صنایع دستی، ستودنی است و امیدوارم وظیفه میراث داری خود را به شکل احسن انجام دهیم.

وی اظهار امیدواری کرد که جوانان با ورود به این عرصه به فراگیری هنرهای صنایع دستی مشغول شوند تا از منافع مادی و معنوی آن بهره ببرند.

وی با بیان اینکه تنها ۲ درصد فعالان و شاغلین صنایع دستی ما زیر ۱۸ سال سن دارند، بیان داشت: حوزه‌های متولی همچون فنی و حرفه‌ای، آموزش و پرورش و … باید برای ارتقا این جایگاه و افزایش این آمار نقش آفرینی کنند.

جلالی ادامه داد: ۴۴ درصد فعالان صنایع دستی بالای ۵۰ سال سن دارند که برای ما زنگ خطری است.

وی لحاظ مشوق‌های اجتماعی فرهنگی را راهکار جبران و اصلاح این آمار و کم شدن فاصله بین نسلی در حوزه صنایع دستی عنوان کرد.

به گفته وی؛ تصویر ما از صنایع دستی در حال حاضر ویترینی است در حالی که باید به گونه‌ای برنامه ریزی کنیم که صنایع دستی در سبد خرید خانواده‌ها جایگاه ویژه ای پیدا کند.

معاون وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از اقدامات در دستور کار این وزارتخانه در راستای تقویت جایگاه صنایع دستی و حمایت از صنعتگران این حوزه گفت و خاطرنشان کرد: با رایزنی‌هایی که با هتل‌های ۵ ستاره صورت گرفته از آنها خواسته ایم در هر هتل یک اتاق ایران داشته باشیم، به این شکل که ۵۲ قلم ملزومات هتل‌ها از صنایع دستی استان‌های مختلف تأمین شود.

وی در پاسخ به سخنان یکی از افراد حاضر در این مراسم درباره باغ اکبریه بیرجند با بیان این که ما میراث دار پایگاه‌های جهانی هستیم، تصریح کرد: وظیفه ما پاسداری از آنها است و بر اساس نیت واقف در مکان‌های مورد نظر باید عمل شود و پروتکل‌های جهانی نمی‌گذارند که خدشه‌ای به آنها وارد شود.

جلالی اظهار کرد: استفاده از اعتبار بنیاد مستضعفان ابتکار فوق العاده ای است تا از آن برای مرمت و بازسازی پایگاه‌های مورد نظر استفاده شود.

وی ادامه داد: استاندار و همکاران من در میراث فرهنگی استان برای رعایت اسناد جهانی مراقبت کاملی در این خصوص خواهند داشت.