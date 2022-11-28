فعالیت ۱۲۸۰۰ پرستار در استان اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر، سید مرتضی حیدری ظهر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت: اگر چه طی ۱۰ تا ۱۵ سال گذشته مهاجرت پرستاران و پزشکان را داشتیم اما با شدت کنونی نبود و باید با اصلاح تعرفه‌ها، بازنگری در بحث خدمات بر اساس واقعیت‌ها و تورم روز، واقعی شدن سرانه درمان و پرداخت بیمه‌ها روند مهاجرت را تغییر داد.

فعالیت ۱۲ هزار و ۸۰۰ پرستار در اصفهان

وی، جمعیت پرستاران در استان اصفهان را در حدود ۱۲ هزار و ۸۰۰ پرستار عنوان کرد و افزود: تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری در مجلس شورای اسلامی پس از ۱۴ سال، در سال گذشته تصویب شد که تأخیر در عملیاتی کردن آن به ناهماهنگی‌هایی در اجرای بیمه بر می‌گردد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تصریح کرد: با پیگیری انجام شده در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پرداختی‌های خوبی به پرستاران صورت گرفته است.

وی اعلام کرد: با شیوع کرونا و کاهش نیروهای خدمات بهداشتی در کشورهای اروپایی از جمله آلمان و اعلام نیاز، انگیزه پرستاران برای مهاجرت بیشتر شد به طوری که حتی برخی از پرستاران با تحصیلات و سابقه بالا از اصفهان، مهاجرت و در کشورهای دیگر از پایه شروع بکار می‌کنند.

حیدری با اشاره به کمبود تخت‌های بیمارستانی در استان برخورداری همچون اصفهان گفت: تعداد کل تخت‌های بیمارستانی موجود در استان هفت هزار و ۲۷۷ تخت است که از بین آنها چهار هزار و ۷۱۴ تخت در بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه ۲ هزار و ۵۶۳ تخت در سایر بیمارستان‌ها است.

وی ضریب اِشغال تخت‌های بیمارستانی در اصفهان را حدود ۶۰ درصد عنوان کرد و بیان داشت: اما این به معنی کافی بودن تعداد تخت‌ها نیست.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تصریح کرد: تعداد تخت‌های روانپزشکی موجود در استان بالغ بر ۵۴۸ و تخت‌های ویژه یک‌هزار و ۲۰۵ تخت است که سیاستگذاری و سقف توسعه تعداد تخت‌های بیمارستانی در استان تا ۱۲ هزار تخت تا سال ۱۴۰۸ است.

ارائه خدمات رایگان به زوج‌های نابارور

وی به اقدامات انجام شده توسط دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در راستای جوانی جمعیت نیز اشاره کرد و گفت: در بیشتر شهرستان‌های استان خدمات سطح ۲ ناباروری به صورت رایگان به زوجین ارائه می‌شود.

حیدری افزود: ما با مواردی از سقط جنین نیز مواجه هستیم و با همکاری سایر ارگان‌هایی که در این زمینه تکالیفی بر عهده دارند، با مُتخلفان به شدت برخورد می‌شود.

به گفته وی، مواردی از سقط جنین غیرقانونی در اماکن مختلف وجود داشته است که شناسایی و اقدامات قضائی در باره عمل این خلاف شرع و اخلاق حرفه‌ای آنها انجام شد.