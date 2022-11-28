توقف صادرات دام تا اطلاع ثانوی در کرمانشاه

علی چاله چاله در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ممنوعیت صادرات دام زنده از استان کرمانشاه، اظهار کرد: طبق سنوات گذشته سهمیه‌ای از سوی وزارت جهاد کشاورزی برای صادرات دام زنده برای استان در نظر گرفته شد.

وی افزود: صادرات دام سبک و سنگین از استان کرمانشاه در حال انجام بود که درپی افزایش قیمت دام و گوشت در بازار این موضوع یعنی صادرات دام متوقف شد.

سرپرست جهاد کشاورزی استان کرمانشاه تصریح کرد: پس از افزایش قیمت دام و گوشت قرمز در بازار موضوع در ستاد تنظیم بازار استان کرمانشاه مطرح و مصوب شد تا اطلاع ثانوی صادرات دام متوقف شود.

چاله چاله با اشاره به افزایش قیمت گوشت قرمز در بازار، گفت: عوامل متعددی در تعیین قیمت گوشت قرمز اثرگذار است که صادرات دام تنها یکی از آنها است.

وی خاطر نشان کرد: توزیع گوشت منجمد برای تعادل بخشی به بازار آغاز شده و تا زمان آرامش بازار ادامه خواهد داشت.