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۷ آذر ۱۴۰۱، ۱۷:۲۲

سرپرست جهاد کشاورزی کرمانشاه خبر داد؛

توقف صادرات دام تا اطلاع ثانوی در کرمانشاه

توقف صادرات دام تا اطلاع ثانوی در کرمانشاه

کرمانشاه- سرپرست جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با اشاره به افزایش قیمت گوشت قرمز در بازار گفت: صادرات دام تا اطلاع ثانوی در کرمانشاه متوقف شده است.

علی چاله چاله در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ممنوعیت صادرات دام زنده از استان کرمانشاه، اظهار کرد: طبق سنوات گذشته سهمیه‌ای از سوی وزارت جهاد کشاورزی برای صادرات دام زنده برای استان در نظر گرفته شد.

وی افزود: صادرات دام سبک و سنگین از استان کرمانشاه در حال انجام بود که درپی افزایش قیمت دام و گوشت در بازار این موضوع یعنی صادرات دام متوقف شد.

سرپرست جهاد کشاورزی استان کرمانشاه تصریح کرد: پس از افزایش قیمت دام و گوشت قرمز در بازار موضوع در ستاد تنظیم بازار استان کرمانشاه مطرح و مصوب شد تا اطلاع ثانوی صادرات دام متوقف شود.

چاله چاله با اشاره به افزایش قیمت گوشت قرمز در بازار، گفت: عوامل متعددی در تعیین قیمت گوشت قرمز اثرگذار است که صادرات دام تنها یکی از آنها است.

وی خاطر نشان کرد: توزیع گوشت منجمد برای تعادل بخشی به بازار آغاز شده و تا زمان آرامش بازار ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 5642327

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    نظرات

    • عباس IR ۰۸:۲۵ - ۱۴۰۱/۰۹/۰۸
      1 0
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      وقتی تعادل و برنامه ریزی نباشه نتیجه میشه اینکه هر چیزی جای خودش نیست
    • علی IR ۰۸:۲۸ - ۱۴۰۱/۰۹/۰۸
      0 0
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      گوشت شده کیلویی خدا تومن!!! بعد میگه گوشت یخی توزیع میکنیم
      • حمزه AE ۱۲:۰۹ - ۱۴۰۱/۰۹/۱۳
        0 1
        شماقیمت‌تولید‌یه‌کیلوگوشت‌روحساب‌کن‌باجو۱۲۰۰۰وکاه‌۵۰۰۰‌ببین‌چقدرمیشه‌دامدارها‌نابودشدن‌
    • امیر امیری AE ۰۸:۵۸ - ۱۴۰۱/۰۹/۰۸
      2 1
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      صادرات تنها راه امرار معاش دامداران است
    • کشاورز AE ۰۸:۵۹ - ۱۴۰۱/۰۹/۰۸
      3 0
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      کاش ساز و کار منطقی براش داشته باشن مثلا بگن هرکی مازاد توان تولید داشته باشه اجازه صادرات داره
    • محسنی AE ۰۹:۰۰ - ۱۴۰۱/۰۹/۰۸
      2 0
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      پس بفرما دامداران منتظر بمونن کیلویی 50 تومن دام شون رو ازشون بخرن شما خودت میشینی پای یه دام برای کیلویی 50 تومن؟
    • مرتضی IR ۱۵:۲۲ - ۱۴۰۱/۱۱/۰۵
      0 0
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      سال گذشته که گوسفند که بره داشت دامدار مجبور شد ببره کشتارگاه بیچاره دامدار هنوز باید مسولین تو خواب باشن با این قیمت جو وماه صرف نداره
    • سوری IR ۲۲:۰۸ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
      0 0
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      قیمت گوشت باید جوری باشه که برای دامدار هم صرف داشته نه اینکه مثل دوسال گذشته تمام مولدها رو بده کشتار که این بشه آینده اش

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