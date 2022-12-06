آشوبگران بازاریان سنندج راتهدید می کنند

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: از ۲۴ شهریورماه شاهد آغاز توطئه ای فرهنگی، تبلیغاتی و رسانه‌ای علیه نظام اسلامی ایران هستیم و دشمنان قسم خورده نظام با بهره مندی از تمام ابزارهای رسانه‌ای و تبلیغاتی به دنبال تسلط بر افکار عمومی و محقق کردن اهداف شومشان هستند.

در این راستا علاوه بر مشوش کردن اذهان نوجوانان دهه هشتادی و دهه نودی و تحت تأثیر قراردادن فضای مدارس و دانشگاه‌ها، شاهد متلاطم کردن عرصه اقتصادی به ویژه بازار در شهرهای کردنشین کشور هستیم.

بازاریان و کسبه این روزها به میل خود اقدام به بستن مغازه‌هایشان نمی‌کنند و در سایه تهدید و ارعاب مجبور به این امر شدند.

تداوم تعطیلی اجباری بازارهای سنتی و مجتمع‌های تجاری در مناطق کردنشین کشور بالاخره موجب اعتراض گسترده بازاریان و درخواست آنها از نیروهای انتظامی و امنیتی برای حفاظت از جان و مالشان شد.

تعدادی از بازاریان سنندجی در گفت و گو با خبرنگاران خبرگزاری مهر خواستار حمایت نیروهای امنیتی و برخورد قاطع دستگاه قضائی با عوامل تهدید و ارعابشان شدند.

ا. م یکی از بازاریان سنندجی است که تعطیلی اجباری بازار موجب تحمیل زیان ۵۰۰ میلیون ریالی به وی شده و اکنون تعدادی از چک‌های وی به دلیل عدم درآمد یک ماهه در حال برگشت خوردن است.

وی افزود: متأسفانه هر روز تعدادی موتورسوار به درب‌های ورودی بازار سنندج مراجعه کرده و با تهدید آسیب مالی و جانی همه مغازه داران و بازاریان را مجبور به بستن مغازه‌هایشان می‌کنند.

این بازاری سنندجی از دستگاه‌های امنیتی و مدیران استانی و شهرستانی خواست که برای این معضل چاره‌ای فوری بیاندیشند چرا که بسیاری از کسبه بازار سنندج مستأجر بوده و اکنون سخت‌ترین وضعیت معیشتی را سپری می‌کنند.

ع.پ از مغازه داران یکی از محلات حاشیه شهر سنندج نیز در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مدتی است که یک سری موتورسوار در محلات و خیابان‌های سنندج می‌گردند و مغازه داران را با تهدید کوکتل مولوتوف و آسیب جانی و مالی مجبور به بستن مغازه‌هایشان می‌کنند.

کسبه بازار کردستان نیز بیانیه‌ای در اعتراض نسبت به فضای ارعاب بازاریان منتشر کردند که در آن آمده است: مردم شریف کردستان، همان گونه که در جریان هستید با شروع اغتشاشات، ما کسبه بازار کردستان حدود ۲۴ روز است که مجبور به بستن مغازه‌های خود هستیم. لذا جدای از اجاره مغازه، خانه و خرج زندگی کلیه وسایل ما در داخل مغازه‌ها در حال خراب شدن است، لباس‌ها فصل در حال تمام شدن است، کفش‌های پاییزی مانده‌اند، خشکبارها در حال فاسد شدن هستند.

کسبه و بازاریان در این بیانیه تصریح کرده‌اند: باصدای بلند اعلام می‌کنیم دیگر حاضر به بستن مغازه‌ها نیستیم و از شما مردم و نیروی‌های انتظامی و امنیتی درخواست پشتیبانی و حمایت داریم و از نیروهای امنیتی و انتظامی خواهشمندیم که از جان و مال ما را در برابر اغتشاشگران محافظت کنند.

مسئولان از بازاریان حفاظت کنند

ماموستا فایق رستمی امام جمعه سنندج در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در خصوص ارعاب و تهدید بازاریان برای بستن مغازه‌هایشان توسط برخی افراد باید گفت که این عمل یک امر غیرقانونی و موجب ناامنی در جامعه است.

وی افزود: در جامعه اسلامی باید جان و مال همه مسلمانان در امنیت باشد و هیچ کسی حق ندارد با تهدید و ارعاب کسی دیگر را مجبور به انجام کاری کند که امنیت اقتصادی و معیشتی جامعه را به خطر می‌اندازد.

امام جمعه سنندج تصریح کرد: انتظار می‌رود مسئولان استانی و شهرستانی به سرعت وارد عمل شده و ارعاب کنندگان را دستگیر و به مراجع قضائی معرفی کنند.

ماموستا رستمی افزود: شایسته نیست که بازار مرکز کردستان و مغازه‌های این شهر با تهدید یک سری افراد مزدور و فریب خورده بسته شود و مردم برای تأمین مایحتاج زندگی به سختی بیافتند.

وی خاطرنشان کرد: دشمنان می‌خواهند با از بین بردن آرامش فکری جامعه به اهداف شوم خود دست پیدا کنند لذا ضروری است که مردم هوشیاری خود را حفظ کنند و در این راستا نیز دستگاه‌های نظارتی و مدیران استانی وظایف خود را به درستی انجام دهند.

با اخلالگران بازار سنندج برخورد خواهد شد

فرماندار سنندج گفت: اجازه نمی‌دهیم افرادی با گرفتن هدیه از دشمن، بازاریان ما را برای بستن مغازه‌هایشان تهدید کنند.

حسن عسکری اخیراً در نشست با رؤسای اتحادیه‌های صنفی شهرستان سنندج اظهار داشت: افرادی که به هر نوعی بخواهند با تهدید و ارعاب در بازار اخلال ایجاد کنند قطعاً برخورد خواهد شد.

فرماندار سنندج تأکید کرد: اجازه نمی‌دهیم افرادی که با گرفتن کارت هدیه از ضدانقلاب و دشمنان بازاریان ما را به بستن مغازه‌هایشان تهدید کنند و قطعاً این افراد توسط سیستم‌های امنیتی و نظامی و قضائی مورد پیگرد قرار می‌گیرند.

عسکری خطاب به رؤسای اتحادیه‌های صنفی سنندج عنوان کرد: گلایه‌های شما و بازاریان مبنی بر اینکه کمتر شماها را می‌بینیم با دیده منت می‌پذیریم و عذرخواهی می‌کنیم اگر نتوانسته‌ایم خدمت شماها باشیم و قطعاً بدانید عمدی در کار نیست بلکه به دلیل مشغله کاری است.

وی خواستار استمرار این جلسات با دسته‌بندی موضوعات شد و گفت: دادستان مرکز استان نیز حتماً برای نشست با اصناف وقت خواهند گذاشت.

فرماندار سنندج اذعان کرد: آمارها در این مدت دو ماهه اغتشاشات بیانگر افزایش سرقت از مغازه‌هاست و این چیزی است که اغتشاشگران به دنبال آن هستند که دستبرد به فروشگاه‌های بزرگ مصداق بارز این گفته‌هاست.

دادستان مرکز استان کردستان نیز در این جلسه اظهار کرد: شر اخلالگران را به خودشان برمی‌گردانیم و همه آنها را دستگیر کرده و به طور قاطع برخورد می‌کنیم.

محمد جباری همچنین تأکید کرد: دستگاه قضا با مسببان اصلی اغتشاشات و کسانی که مغازه‌داران را تهدید می‌کنند، بدون فوت وقت و با سرعت برخورد خواهد کرد.

رؤسای اتحادیه‌های صنوف مختلف شهرستان سنندج نیز در این جلسه ضمن اعلام اینکه بستن مغازه‌ها خلاف اعتقاد و میل بازاریان است، بخش زیادی از این قضیه را ناشی از تهدید و ارعاب عده‌ای اراذل و اوباش مبنی بر آتش‌زدن مغازه‌ها عنوان کردند.

این افراد اظهار داشتند: با بستن مغازه‌ها ضرر و زیان زیادی متوجه کاسبین می‌شود چرا که تعدادی از بازاریان برای کسب و کار اجاره‌های بالایی پرداخت می‌کنند و همین بستن مغازه‌ها به اقتصاد و درآمد آنان آسیب‌های زیادی وارد می‌کند.