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۱۵ مهر ۱۳۸۶، ۱۱:۵۵

46 واحد صنعتی در شهرک های صنعتی استان مرکزی راه اندازی شد

اراک - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت شهرک های استان مرکزی گفت: در نیمه نخست امسال 46 واحد صنعتی در شهرک های صنعتی استان مرکزی راه اندازی شد.

محمدرضا گودرزی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: این تعداد واحد صنعتی با سرمایه ‌گذاری ‪ ۹۹۱‬میلیارد ریال در شهرک های صنعتی استان مرکزی راه اندازی شده است.

وی راه اندازی این واحدها را منجر به ایجاد یک هزار و 174 فرصت شغلی عنوان کرد و اظهار داشت: تعداد واحدهای صنعتی جدید استان نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر تعداد ‪ ۲۸‬درصد و اشتغالزایی ‪ ۱۵۵‬درصد رشد دارد.

گودرزی فعالیت این واحدها را در زمینه نساجی، فلزی، غذایی، دارویی وکانی  و در 26 هکتار وسعت عنوان و خاطرنشان کرد: پیش بینی می شود تا پایان سال جاری ‪ ۱۱۱‬واحد تولیدی با اشتغالزایی ‪۹۵۰‬ نفر در سطح 14 شهرک صنعتی استان مرکزی راه ‌اندازی شود.

وی عنوان کرد: از یک هزار و ‪ ۵۱‬واحد صنعتی قابل پیش بینی شهرک های صنعتی استان مرکزی تاکنون ‪ ۴۹۷‬واحد با سرمایه‌ گذاری ‪ ۸۸۹‬میلیارد تومان و ‪ ۱۱‬هزار و ‪ ۵۶۹‬فرصت شغلی به بهره ‌برداری رسیده است.

کد مطلب 564266

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