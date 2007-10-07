46 واحد صنعتی در شهرک های صنعتی استان مرکزی راه اندازی شد

محمدرضا گودرزی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: این تعداد واحد صنعتی با سرمایه گذاری ۹۹۱میلیارد ریال در شهرک های صنعتی استان مرکزی راه اندازی شده است.
وی راه اندازی این واحدها را منجر به ایجاد یک هزار و 174 فرصت شغلی عنوان کرد و اظهار داشت: تعداد واحدهای صنعتی جدید استان نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر تعداد ۲۸درصد و اشتغالزایی ۱۵۵درصد رشد دارد.
گودرزی فعالیت این واحدها را در زمینه نساجی، فلزی، غذایی، دارویی وکانی و در 26 هکتار وسعت عنوان و خاطرنشان کرد: پیش بینی می شود تا پایان سال جاری ۱۱۱واحد تولیدی با اشتغالزایی ۹۵۰ نفر در سطح 14 شهرک صنعتی استان مرکزی راه اندازی شود.
وی عنوان کرد: از یک هزار و ۵۱واحد صنعتی قابل پیش بینی شهرک های صنعتی استان مرکزی تاکنون ۴۹۷واحد با سرمایه گذاری ۸۸۹میلیارد تومان و ۱۱هزار و ۵۶۹فرصت شغلی به بهره برداری رسیده است.
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