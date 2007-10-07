46 واحد صنعتی در شهرک های صنعتی استان مرکزی راه اندازی شد

محمدرضا گودرزی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: این تعداد واحد صنعتی با سرمایه ‌گذاری ‪ ۹۹۱‬میلیارد ریال در شهرک های صنعتی استان مرکزی راه اندازی شده است.

وی راه اندازی این واحدها را منجر به ایجاد یک هزار و 174 فرصت شغلی عنوان کرد و اظهار داشت: تعداد واحدهای صنعتی جدید استان نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر تعداد ‪ ۲۸‬درصد و اشتغالزایی ‪ ۱۵۵‬درصد رشد دارد.

گودرزی فعالیت این واحدها را در زمینه نساجی، فلزی، غذایی، دارویی وکانی و در 26 هکتار وسعت عنوان و خاطرنشان کرد: پیش بینی می شود تا پایان سال جاری ‪ ۱۱۱‬واحد تولیدی با اشتغالزایی ‪۹۵۰‬ نفر در سطح 14 شهرک صنعتی استان مرکزی راه ‌اندازی شود.