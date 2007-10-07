آیت الله هاشمی رفسنجانی در گفتگو با مهر : هیچ یک از شایعات درباره "به سوی سرنوشت" صحت ندارد / تجدید چاپ منوط به اجازه موسسه نشر آثار امام نیست

آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی ، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به خبرنگار مهر که از وی در مورد "سرنوشت" کتاب "به سوی سرنوشت" و اظهار نظرهای متناقض در این باره پرسید، گفت: هیچ یک از شایعات موجود، صحیح نیست و این کتاب به هیچ وجه توقیف نشده است.

خبرنگار مهر از هاشمی پرسید، گفته می شود تجدید چاپ کتاب منوط به اجازه و اصلاح موسسه تنظیم و نشر آثار امام (ره) شده است که رئیس مجلس خبرگان رهبری با تکذیب قاطع این مسئله اظهار داشت: کتاب الان در بازار هست و چاپ جدید آن هم به زودی عرضه می شود.

گفتنی است، دفتر نشر معارف انقلاب از سال 1374 تاکنون، خاطرات آیت الله هاشمی رفسنجانی را در قالب کتاب های " دوران مبارزه ( کارنامه و خاطرات 1357-1313 ) ، انقلاب و پیروزی ( 58-1357 )، انقلاب در بحران ( 1359) عبور از بحران ( 1360 )، پس از بحران ( 1361 )، آرامش و چالش ( 1362 ) و "به سوی سرنوشت" ( 1363 ) را تدوین و به علاقه مندان تاریخ انقلاب اسلامی عرضه کرده است.

انتشار کتاب به "سوی سرنوشت" باعث بروز اظهارنظرهای متفاوتی شد و وزارت ارشاد، چاپ مجدد این کتاب را منوط به اجازه و تصحیح موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره) دانسته بود.





