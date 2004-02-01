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۱۲ بهمن ۱۳۸۲، ۱۶:۳۰

در واكنش به اظهارات دبير شوراي نگهبان:

رمضانزاده ارائه فهرست از سوي دولت براي تاييد صلاحيت ها را رد كرد

رمضانزاده ارائه فهرست از سوي دولت براي تاييد صلاحيت ها را رد كرد

عبدالله رمضان زاده سخنگوي هيات دولت اين مطلب را كه دولت فهرستي براي تائيد صلاحيت به شوراي نگهبان داده است رد كرد.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از سايت سخنگوي دولت ، وي در خصوص اظهارات اخير آيت الله جنتي مبني بر ارائه ليستي از طرف دولت براي تاييد به شوراي نگهبان گفت: اين مطالب به هيچ وجه صحت ندارد و دولت به هيچ وجه هيچ ليستي را مشخص نكرده است.
سخنگوي دولت تصريح كرد: همانطور كه رييس جمهور گفته‌ اند ما در مقابل رد صلاحيت خلاف قانون حتي يك نفر هم ايستاده‌ايم وحق هيچكس نبايد تضييع شود.
دبير هيات دولت اظهار داشت: متاسفيم از اينكه كساني كه بايد منادي اخلاق و رعايت مسائل شرعي باشند، چنين اتهاماتي را متوجه دولت مي كنند.
وي تاكيد كرد: از طرف دولت تنها وزارت اطلاعات به عنوان يكي از مراجع چهارگانه قانوني در خصوص افراد دراين جلسات اظهار نظر مي كرده و مواردي كه دال بر رد صلاحيت برخي از افراد توسط هيا‌ت‌هاي نظارت مطرح بوده، توضيح داده‌اند.
رمضانزاده اضافه كرد: بقيه اعضاي هيات تعيين شده از سوي دولت تنها بر ضرورت مستند بودن رد صلاحيتها تاكيد داشته ‌اند و در اين مورد دولت هيچ تفاوتي ميان رد صلاحيت شدگان نمي‌بيند.


کد مطلب 56429

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