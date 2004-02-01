رمضانزاده ارائه فهرست از سوي دولت براي تاييد صلاحيت ها را رد كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از سايت سخنگوي دولت ، وي در خصوص اظهارات اخير آيت الله جنتي مبني بر ارائه ليستي از طرف دولت براي تاييد به شوراي نگهبان گفت: اين مطالب به هيچ وجه صحت ندارد و دولت به هيچ وجه هيچ ليستي را مشخص نكرده است.

سخنگوي دولت تصريح كرد: همانطور كه رييس جمهور گفته‌ اند ما در مقابل رد صلاحيت خلاف قانون حتي يك نفر هم ايستاده‌ايم وحق هيچكس نبايد تضييع شود.

دبير هيات دولت اظهار داشت: متاسفيم از اينكه كساني كه بايد منادي اخلاق و رعايت مسائل شرعي باشند، چنين اتهاماتي را متوجه دولت مي كنند.

وي تاكيد كرد: از طرف دولت تنها وزارت اطلاعات به عنوان يكي از مراجع چهارگانه قانوني در خصوص افراد دراين جلسات اظهار نظر مي كرده و مواردي كه دال بر رد صلاحيت برخي از افراد توسط هيا‌ت‌هاي نظارت مطرح بوده، توضيح داده‌اند.

رمضانزاده اضافه كرد: بقيه اعضاي هيات تعيين شده از سوي دولت تنها بر ضرورت مستند بودن رد صلاحيتها تاكيد داشته ‌اند و در اين مورد دولت هيچ تفاوتي ميان رد صلاحيت شدگان نمي‌بيند.





