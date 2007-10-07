اورژانس روستایی در کشور راه اندازی می شود

دکتر فرزاد پناهی در گفتگو با خبرنگار مهر، از راه اندازی اورژانس روستایی در کشور خبر داد.
رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی کشور اظهار داشت: طرح راه اندازی پایگاه اورژانس و امداد روستایی در کمیسیون زیربنایی دولت مصوب شده است.
رئیس اورژانس کشور تصریح کرد: این طرح پس از تصویب در هیات دولت، راه اندازی و احداث می شود.
به گفته پناهی، با توجه به وجود روستاهای سخت گذر در کشور و استقرار نظام شبکه در سراسر کشور، در نقاطی که مراکز بهداشتی و درمانی بیش از 40 کیلومتر با پایگاه های اورژانس فاصله داشته باشد، پایگاه اورژانس روستایی راه اندازی خواهد شد.
نظر شما