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۱۵ مهر ۱۳۸۶، ۱۱:۳۹

اورژانس روستایی در کشور راه اندازی می شود

اورژانس روستایی در کشور راه اندازی می شود

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی کشور گفت: اورژانس روستایی در کشور، پس از تصویب در هیات دولت، راه اندازی می شود.

دکتر فرزاد پناهی در گفتگو با خبرنگار مهر، از راه ‌اندازی اورژانس روستایی در کشور خبر داد.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی کشور اظهار داشت: طرح راه ‌اندازی پایگاه ‌اورژانس و امداد روستایی در کمیسیون زیربنایی دولت مصوب شده است.

رئیس اورژانس کشور تصریح کرد: این طرح پس ‌از تصویب در هیات دولت، راه‌ اندازی و احداث می ‌شود.

به گفته پناهی، با توجه به وجود روستاهای سخت ‌گذر در کشور و استقرار نظام شبکه در سراسر کشور، در نقاطی که مراکز بهداشتی و درمانی بیش از 40 کیلومتر با پایگاه های اورژانس فاصله داشته باشد، پایگاه اورژانس روستایی راه ‌اندازی خواهد شد.

کد مطلب 564300

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