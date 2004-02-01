نمايندگان متحصن دعاي عرفه خواندند

به گزارش خبرنگار پارلماني مهر، همزمان با روز عرفه جمعي از نمايندگان متحصن در مجلس شوراي اسلامي در محل تحصن همه روزه خود در راهروي غربي پارلمان مجلس مراسم دعاي عرفه را برگزار كردند.

خبرنگاران و عكاسان مجلس در اين مراسم اجازه حضور نيافتند.

قرار است در پايان دعاي عرفه مراسم تريبون آزاد نمايندگان متحصن طبق روال همه روزه برگزار شود.