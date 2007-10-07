در نیویورک تهدیدها را به فرصت تبدیل کردیم

به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر متکی با بیان اینکه وزارت امور خارجه امسال با برنامه های متعدد در مجمع عمومی سازمان ملل حضور یافت ، افزود : ما برای دیدار و شرکت در جلسات با سران و نمایندگان کشورها ، حضور در مجامع سیاسی و تبلیغاتی و همچنین افکار عمومی امریکا و ایرانیان مقیم آنجا برنامه های متنوع و مدونی پیش بینی کرده بودیم که خوشبختانه آثار و نتایج بسیارخوبی برجای گذاشت.

وی با اشاره به اینکه در سه سال گذشته دولت و وزارت امور خارجه در حرکتی جدید تلاش کرده است که چهره پویای انقلاب اسلامی را به جهان بازشناساند ،تصریح کرد: دولت جمهوری اسلامی ایران از آنچه که آمریکا به عنوان تهدیدهایی ازجمله استفاده ابزاری از مباحثی همچون آزادی بیان ، دموکراسی و حقوق بشر

ضد کشورهای در حال توسعه بکار می برد ، به فرصتهای مناسبی برای مقابله با برنامه های توسعه طلبانه آمریکا و همدستانش تبدیل کرد.

متکی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با تاکید بر اینکه امسال در نشست مجمع عمومی سازمان ملل کشورهای بیشتری در سطح سران شرکت کرده بودند ، خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران بخوبی توانسته که نگاه جدیدی را که معتقد است جهان کنونی به دور از اخلاق انسانی ، معنویت و نادیده گرفتن ادیان الهی بوده و از حقوق بشر و دموکراسی به عنوان ابزاری برای سلطه بر ملتها استفاده می کنند، ایجاد کند.

وی با بیان اینکه غربی ها با بهره گیری از فناوری اطلاعات و ادعای آزادی بیان و گسترش دموکراسی در کشورهای در حال توسعه ، از آنها به عنوان ابزار برتر سود می جستند، اضافه کرد: جمهوری اسلامی ایران نیز در یک حرکتی جدید در دیپلماسی خود ، با استفاده از منطقی روشن و شفاف و همچنین با بهره گیری از استدلالهای قوی ، غرب را خلع سلاح کرد.

وزیر امور خارجه با اشاره به اینکه ایران در انتقال پیام روشن خود به کشورهای جهان ، با توجه به بمباران تبلیغاتی دشمن ، کار بسیار بزرگی را انجام داده است ، تاکید کرد: نمایندگان کشورمان بخوبی توانستند مواضع قانونی ، شفاف و منطقی جمهوری اسلامی ایران را در نیویورک به مخاطبان مشتاق خود منتقل کنند .

وی با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران با مطرح کردن اینکه فقط پنج کشور به طور یکجا در جایگاه وکیل ، قاضی ، دادستان و اجرا کننده حکم در عرصه بین الملل قرار گرفته اند و طرح هرگونه شکایت و یا انتقاد را از 195 کشور دیگر جهان سلب کرده اند ، افزود : این قدرتها 60 سال پیش ، یعنی پس از جنگ جهانی دوم با ایجاد ساختاری به نام شورای امنیت ، تداوم منافع خود را در جهان تضمین کردند.

وزیر امور خارجه گفت: حضور رئیس جمهوری اسلامی ایران در دانشگاه کلمبیا به مثابه حضور ایران در خلوتگاه لیبرالیسم غرب بود.

منوچهر متکی با بیان اینکه تاکنون هیچ کشوری جرات حضور در چنین مجمع سیاسی همچون دانشگاه کلمبیا را نداشته است ، افزود: آقای احمدی نژاد به عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران توانست چنین فضای سیاسی در آمریکا را با روشی منطقی به چالش بکشاند و مخاطبان خود که بیشتر دانشگاهیان این کشور بودند ، با سوالات و مجهولات فراوانی مواجه کند.

وی با اشاره اینکه فضای جدیدی در روابط بین الملل بوجود آمده است، تصریح کرد:ایران با مطرح کردن تغییر در دگرگونی ساختار سیاسی سازمان ملل و ایجاد جبهه مشارکت همبستگی صلح ،درصدد است که جنبشهای ضد جنگ و آزادیخواهانه را در سطح سران کشورها سازمان دهد که این امر با استقبال بسیاری از کشورهای جهان مواجه شده است.

متکی با تاکید بر اینکه تشکیل جبهه همبستگی برای صلح با هدف بررسی مبانی صلح و ریشه های تهدید و ترور در جهان و جلوگیری از وقوع آنها صورت می گیرد، اضافه کرد: این موضوع فضای جدیدی در دنیا ایجاد می کند و روسای پیشین کشورها و گروههای ان جی او در جهان را به مشارکت می طلبد و همچنین ایران از میزبانی نخستین نشست این جبهه حمایت می کند.

وزیر امورخارجه ایران گفت: آمریکا در برخورد غیرمنطقی خود با موضوع هسته ایی ایران در شورای امنیت با توجه به مواضع متفاوت دیگر اعضای آن ، برای مخالفت با اصول قانونی کشورمان همصدایی ندارد.

متکی با بیان اینکه روسیه و چین از ابتدا با اتخاذ روشهای سیاسی آمریکا و اروپا در قبال موضوع صلح آمیز هسته ایی ایران مخالف بودند، افزود: به تازگی کشور آلمان نیز از صف حامیان آمریکا جدا شده است و روشهای منطقی تری را در پیش گرفته، همانطور که انگلیس نیز به عنوان متحد، سالها در کنار آمریکا با قضیه هسته ایی ایران مخالفت می کرد ، اما در این اواخر تغییراتی در مواجه با کشورمان بوجود آورده است که با مواضع قبلی اش مغایرت دارد.

وی با اشاره به اینکه فرانسه نیز با اتخاذ سیاست دو گانه در قبال موضوع هسته ایی ایران ، فرصتهایی را برای بهره برداری سیاسی آمریکا در صحنه بین الملل بوجود آورده است، تصریح کرد: فرانسه نیز در آینده نمی تواند به این سیاست ادامه دهد و به طور مسلم منافعش در راستای اهداف سیاسی آمریکا نخواهد بود.

متکی با تاکید بر اینکه ما منطقی ترین توافق را در دور جدید همکاری با آژانس به اجرا گذاشته ایم، خاطرنشان کرد: بر این اساس سوالات مطرح شده را حل می کنیم و معتقدیم که اتخاذ هرگونه برخورد دیگری با قضیه هسته کشورمان ، فضای سازنده موجود را تخریب می کند.

وی با تاکید بر اینکه استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ایی حق ایران است و ما بر سرحق ملتمان با هیچ کس معامله نمی کنیم، اضافه کرد: جمهوری اسلامی ایران با مواضع و صحبتهای غیر منطقی برخی از مقامات فرانسه برخوردی قانونی خواهد کرد.

وزیر امور خارجه با بیان اینکه این وزارتخانه در دو سال گذشته از تحرکات سیاسی مناسبی برخوردار بوده است، افزود: تائید و حمایت سازمان کنفرانس اسلامی از مواضع صلح آمیز و به حق ایران در قضیه هسته ایی ، حمایت کشورهای غیر متعهد و پشتیبانی گروه 15 از سیاستهای اصولی کشورمان ، فضای مناسبی در عرصه بین الملل ایجاد کرده است تا ملت ما به حقوق خود دستیابد.

وی همچنین درباره درخواست ایران برای عضویت غیر دائم در شورای امنیت گفت: ما چنین درخواستی را کرده ایم و با توافقی که با دیگر کشورهای درخواست کننده به عمل آمده، از عضویت یکدیگر در این شورا حمایت می کنیم.

وزیر امور خارجه ایران گفت: جورج بوش در مواجه با منطق روشن و شفاف رئیس جمهور کشورمان چاره ای جز اعلام آمادگی برای گفتگو با احمدی نژاد ندارد.

منوچهر متکی با بیان اینکه اعلام آمادگی گفتگو رئیس جمهور آمریکا با آقای احمدی نژاد ، در ادامه خواست رئیس جمهور کشورمان در مناظره دو طرف و انتشار مستقیم آن در رسانه های جهانی است، افزود: اینکه آقای بوش ، شرط گفتگوی خود با رئیس جمهور کشورمان را تعلیق فعالیتهای هسته ای قرار داده ، فقط برای خالی نبودن عریضه است و شرایط به گونه ای است که او نمی تواند این گفتگو را نپذیرد ، زیرا هیچ مطلبی را برای دفاع و استدلال ندارد.

وی در این باره اضافه کرد: نطق بوش در سازمان ملل از ضعیف ترین و غیر جدی ترین سخنرانی های چند سال گذشته روسای جمهور آمریکا تلقی می شود.

وزیر امور خارجه با اشاره به اینکه امروز جریان جنگ طلب و نومحافظه کار در آمریکا در ضعیف ترین موضع قرار گرفته است ، گفت: دیپلماسی منطقی جمهوری اسلامی ایران که در مواجه با دولت آمریکا در پیش گرفته است، آنها را خلع سلاح کرده ، به طوریکه اظهارات بوش که اداعای آزادی و دمکراسی دارد، ناگزیری و تسلیم آنها در برابر منطق شفاف و روشن جمهوری اسلامی ایران آشکار کرده است.

وی خاطر نشان کرد: آمریکایی ها به طور معمول هر شش ماه یکبار فضای تهدید آمیزی از طرف ایران در منطقه ایجاد می کنند تا بتوانند به کشورهای همسایه سلاح بفروشند، که با گفتگوهایی که با دبیر کل اتحادیه عرب به عمل آمده است ، درصدد ایجاد دوستی بیشتر و رفع برخی سوتفاهم های موجود میان ایران و برخی از کشورهای عرب هستیم.

متکی با تاکید بر اینکه وزارت امور خارجه سال آینده سال پر تلاشی را پیش روی خود خواهد داشت، تصریح کرد: آنچه در کنوانسیون های شیمیایی پی گیری خواهیم کرد، تشکیل کارگروهایی برای شناسایی شرکتهایی است که در طول سالیان دفاع مقدس ، به صدام تجهیزات شیمیایی می فروختند ، به طوریکه هم اکنون بیش از صد هزار مجروح شیمیایی در کشورمان به سختی زندگی می کنند.