به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال مارسی که همواره یکی از تیم های باسابقه و پرطرفدار فوتبال فرانسه بوده در دیدار شب گذشته با نتیجه یک بر صفر مغلوب میزبان خود سنت اتین شد تا در جایگاه ماقبل آخر (نوزدهم) قرار بگیرد. برای سنت اتین در این دیدار درنیس (90) گلزنی کرد . این در حالی است که تایوو از مارسی در دقیقه 87 از میدان اخراج شد.

در سایر دیدارهای دیشب نتایج زیر حاصل شد:

* لومان 2 - نیس صفر

* لانس 2 - اوسر صفر

* لیل 3 - والنسین صفر

* لوران صفر - کان صفر

* متز یک - استراسبورگ 2

* پاریسن ژرمن یک - رن 3

این رقابت های امشب با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می شود:

* سوشو - تولوز

* بوردو - لیون



جدول رده بندی:

1- نانسی 22 امتیاز

2- لیون 19 امتیاز

3- لومان 19 امتیاز

4- بوردو 18 امتیاز

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18- سوشو 7 امتیاز

19- المپیک مارسی 7 امتیاز

20- متز 5 امتیاز